Войны, ресурсы и высокие технологии будут определять жизнь обычных людей

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The Economist представил обложку The World Ahead 2027: вверху – мировые лидеры, внизу – обычные люди, преодолевающие последствия кризисов. Между ними – войны, искусственный интеллект, борьба за ресурсы и массовые протесты.

Десять главных тенденций следующего года описал редактор The World Ahead 2027 Том Стендедж. The Economist не предсказывает конкретные события на обложке – он визуализирует тенденции, которые уже заметны в конце года. "Телеграф" проанализировал, что сбылось в предыдущие годы.

Политические решения и технологические сдвиги задают тон прогнозам на следующий год

Трампу будут искать замену, но он может стать агрессивнее: с началом борьбы за преемственность Дональд Трамп будет пытаться сохранить влияние и определить собственное политическое наследие.

"Ожидайте больше президентских указов, судебных споров, внезапных переименований географических объектов, грандиозных строительных проектов и военных авантюр, пока он яростно пытается сохранить свое влияние и сформировать свое наследие", – заявил редактор The World Ahead Том Стендедж.

Последствия войны с Ираном будут ощущаться весь год. Они будут менять региональную политику и энергетические потоки, а дефицит удобрений будет угрожать продовольственной безопасности.

2027-й ожидают самым жарким за всю историю наблюдений. Чрезвычайно мощное Эль-Ниньо принесет засухи, волны жары, лесные пожары и другую экстремальную погоду.

Риски развития ИИ усилятся. Долги компаний и непрозрачные сделки повысят риск финансового обвала, а более мощные модели будут способствовать новой волне кибератак, растет негативная реакция.

Франция станет главным испытанием для европейских правых популистов. Победа Марин Ле Пен на президентских выборах будет угрожать франко-германскому сотрудничеству в ЕС и усилит обеспокоенность состоянием французских государственных финансов.

Рынки облигаций будут давить на правительства. Большие расходы, строительный бум вокруг ИИ и инфляция из-за подорожания энергии повысят стоимость заимствований для богатых стран, бизнеса и домохозяйств.

Напряженность вокруг Тайваня – Китай готов к активным действиям. Согласно приведенным изданием данным, Си Цзиньпин определил 2027 год как срок готовности китайской армии к захвату острова, в то же время новые технологии облегчают более слабым государствам оборону от более сильных.

Препараты для похудения будут менять потребление. Люди после снижения веса будут больше тратить на одежду, косметику и фитнес, а фармкомпании будут активнее интересоваться средствами для продления жизни.

Космические запуски будут дешеветь. Регулярные запуски спутников на Starship от SpaceX и повторное использование ускорителей китайскими компаниями откроют путь к частным станциям и орбитальным дата-центрам.

Голливуд снова будет перезапускать известные франшизы. Возвращение "Звездных войн", "Мстителей" и нового Джеймса Бонда будет происходить на фоне конкуренции с малобюджетными фильмами авторов YouTube.

Что было в 2024

Среди подтвердившихся прогнозов журнала были рост климатических рисков и борьба за ресурсы

Обложка The Economist на 2024 год точно отразила главные мировые тенденции, в частности возвращение Дональда Трампа к власти в США. Его победа в ноябре 2024 года повлияла на внешнюю политику США, поддержку Украины и отношения с европейскими союзниками.

Журнал предсказал затяжную войну и зависимость поддержки Украины от результатов выборов в США. Конфликт на Ближнем Востоке расширился, напряженность между США и Китаем возросла, а ИИ стал важным направлением технологической конкуренции.

Среди других подтвердившихся прогнозов – рост климатических рисков и борьба за критически важные ресурсы, в частности литий, медь и никель.

В то же время журнал не предсказал ряд конкретных событий, среди которых падение режима Башара Асада в Сирии и привлечение северокорейских военных к войне против Украины.

Что было в 2025 году

Обложка The Economist на 2025 год обозначила тенденции, определявшие повестку дня

В прогнозе The Economist на 2025 год оправдались ожидания возвращения Дональда Трампа в Белый дом, обострения торгового противостояния между США и Китаем, геополитической нестабильности, роста расходов на оборону и развития искусственного интеллекта. Некоторые прогнозы оправдались лишь частично, а другие остались предположениями.

Искусственный интеллект не утратил интерес инвесторов, как опасался The Economist, а продолжил стремительно развиваться. В то же время не все предсказания сбылись буквально: глобальной пандемии или разрушительной солнечной бури, упомянутых среди возможных "диких карт", в 2025 году не произошло.

Что было в 2026

Обложки The Economist скорее обозначают тенденции, чем предсказывают конкретные события

К середине ноября прогноз оправдался частично. Война России против Украины и локальные конфликты в Судане и Мьянме продолжаются. Европа увеличила оборонные расходы и пытается сохранить союз с США. Как и предсказывали журналисты, инвестиции в ИИ растут, но растут и опасения, что он заменит часть профессий, – несколько волн массовых увольнений тому подтверждение.

Журналисты прогнозировали появление более доступных таблеток для похудения, что частично оправдалось, а также предсказали проведение чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Пока не оправдались прогнозы о кризисе на рынке государственных облигаций, разделе сфер влияния между США, Китаем и Россией, а также о достижении максимума выбросов в атмосферу.

Как сообщал "Телеграф", грядущая зима в Украине, как ожидается, не будет такой, как предыдущая. В то же время в Украине возможны кратковременные похолодания. Зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее средней.

Это важно в контексте четырех возможных сценариев зимы. В них длительные отключения электричества могут сочетаться с прекращением отопления и водоснабжения.