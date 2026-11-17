Изменение границ регионов Ивченко связывает с международными гарантиями и конституционной процедурой

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Украина могла бы рассмотреть административную передачу Краматорска и Славянска из Донецкой в Днепропетровскую область, если это остановит Россию на линии соприкосновения. При таком варианте города останутся украинскими.

Подробнее читайте в интервью "Телеграфу" народного депутата от фракции "Батькивщина", члена комитета по нацбезопасности и обороне Вадима Ивченко: Большой реформы ТЦК не ждите, но изменения в мобилизации будут: в Раде рассказали, что будет с уклонистами и СОЧ

"Земля же останется у нас. Как она называется: часть Донецкой области или увеличенная Днепропетровская – разве это так важно? Она наша! Если это остановит Россию на линии соприкосновения, то почему бы не рассматривать такие варианты?" – объяснил Ивченко свою позицию.

По его оценке, соответствующие изменения в Конституцию потребуют трех сессий парламента. При ускоренном рассмотрении – даже двух, то есть до осени следующего года.

Ивченко не ожидает прогресса в мирном урегулировании до марта Источник: facebook.com/vadym1ivchenkо

Поскольку во время военного положения Конституцию менять нельзя, Ивченко описал такую последовательность при условии договоренностей руководства государства: международные гарантии, отмена военного положения, объявление выборов и изменения законодательства. Параллельно будут рассматривать другие согласованные вопросы, в частности о языке и церкви.

Однако прогресса в мирном урегулировании до марта Ивченко не ожидает: по его мнению, Россия использует зиму и удары по свету и теплу в Киеве для давления. По его оценке, практические шаги могут быть в марте-апреле.

"И если мы до этого момента выстоим, то, возможно, в марте-апреле будут какие-то практические шаги. В том числе, свое дело делают наши активные удары по их нефтяной инфраструктуре, логистике. У нас крылатые ракеты уже летят на тысячу километров", – говорит нардеп.

Что известно об идее изменения административных границ

По данным The Economist и The Telegraph, американские переговорщики в Абу-Даби предложили изменить на карте административные границы Донецкой и Луганской областей в соответствии с фактической линией фронта. Это позволило бы России формально объявить о захвате всего Донбасса без реальной сдачи украинских городов. Украина категорически отклонила предложение, в Москве также отнеслись к нему негативно.