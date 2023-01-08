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Победитель народов: что значит имя Николая и когда он празднует именины

Автор
Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Николай, какой у него характер и когда День ангела
Рассказываем про значение имени Николай, какой у него характер и когда День ангела. Фото telegraf.com.ua

Николаи известны как люди общительные, напористые и ответственные

Имя Николай — в тройке самых распространенных в Украине, и довольно популярно в целом по всему миру.

"Телеграф" разобрался, откуда произошло это имя, какие черты характера обычно присущи Николаям и когда они празднуют День ангела.

Значение имени Николай

Имя происходит от древнегреческого Николаос, и его можно перевести как "победитель народов".

Обычно люди с именем Николай спокойны, активны, не слишком сообразительны, но старательны и настойчивы. Также считается, что носители этого имени довольно трудолюбивые и семейные люди, любят детей.

Имя Николай было популярно среди церковников, было пять пап римских Николаев, Святой Николай Чудотворец, Николай Святитель и много других деятелей. Также из известных носителей имени стоит упомянуть основателя украинского национализма Николая Михновского и идеолога ОУН Николая Сциборского, композиторов Николая Леонтовича и Николая Лысенко, польского астронома и математика Николая Коперника, физика Николу Тесла.

В Украине популярны формы имени Микола, Микула, Миколай.

Когда день ангела Николая?

Ввиду популярности в религиозных кругах, у Николая много Дней ангела в году.

Главные именины Николая по церковному календарю, — конечно же, день памяти святого Николая Чудотворца 6 декабря и 9 мая.

Теперь перечислим, когда День ангела Николая:

  • 3 февраля, — Николай Японский;
  • 4 февраля, — Николай Студийский;
  • 9 марта, — Николай Севастийский;
  • 20 июня, — Николай Кавасила.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по приметам запрещено дарить чашки одиноким людям.

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