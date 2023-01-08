Переможець народів: що означає ім’я Миколи та коли він святкує іменини

Миколи відомі як люди товариські, наполегливі та відповідальні

Ім’я Микола — у трійці найпоширеніших в Україні, і досить популярне загалом у всьому світі.

"Телеграф" розібрався, звідки походить це ім’я, які риси характеру зазвичай притаманні Миколам та коли вони святкують День ангела.

Значення імені Микола

Ім’я походить від давньогрецького Ніколаосу, і його можна перекласти як "переможець народів".

Зазвичай люди з ім’ям Микола спокійні, активні, не дуже кмітливі, але старанні та наполегливі. Також вважається, що носії цього імені досить працелюбні та сімейні люди, а також люблять дітей.

Ім’я Микола було популярне серед церковників, було п’ять пап римських Миколаїв, Святий Миколай Чудотворець, Микола Святитель та багато інших діячів. Також із відомих носіїв імені варто згадати засновника українського націоналізму Миколу Міхновського та ідеолога ОУН Миколу Сціборського, композиторів Миколу Леонтовича та Миколу Лисенка, польського астронома та математика Миколу Коперника, фізика Ніколу Тесла.

В Україні популярні форми імені Микола, Микула, Миколай.

Коли день ангела Миколи?

Зважаючи на популярність у релігійних колах, у Миколи багато Днів ангела на рік.

Головні іменини Миколи за церковним календарем, звичайно ж, в день пам’яті святого Миколая Чудотворця 6 грудня та 9 травня.

Тепер перерахуємо, коли всі інші Дні ангела Миколи:

3 лютого, — Микола Японський;

4 лютого, — Микола Студійський;

9 березня, — Микола Севастійський;

20 червня, — Микола Кавасила.

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