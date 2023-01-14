Именины Артёма в 2025 году: все даты празднования Дня ангела
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У Артёма всего несколько дней именин в году, — не забудьте поздравить
Имя Артём старинное, необычное и весьма популярное в Украине. "Телеграф" разобрался, откуда оно произошло, что означает, и когда у Артема именины.
Значение имени Артём
Считается, что Артём, — сокращенная форма имени Артемий, которое, в свою очередь, произошло от имени древнегреческой богини Артемиды. В переводе оно значит "невредимый", или "здоровый".
Также используются такие формы имени как Тёма, Артемон, Тёмка, Артёмка.
В основном имя Артём популярно на территории Европы.
Из известных украинцев с таким именем достойны упоминания футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий, композитор Артем Ведель, писатель Артем Чех, тележурналист Артем Шевченко, полковник армии УНР Артем Шаповал, предприниматель Артем Терещенко.
Когда День ангела Артёма?
Артём всего два раза празднует именины в году по церковному календарю. Перечислим все его Дни ангела:
- 24 марта, — епископ Артемий (Артемон) Солунский (Селевкийский);
- 20 октября, — военачальник и великомученик Артемий Антиохийский;
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