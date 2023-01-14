Іменини Артема у 2025 році: всі дати святкування Дня ангела

Артем має лише кілька днів іменин на рік, — не забудьте привітати

Ім’я Артем старовинне, незвичайне та дуже популярне в Україні. "Телеграф" розібрався, звідки воно сталося, що означає, і коли в Артема іменини.

Значення імені Артем

Вважається, що Артем — скорочена форма імені Артемій, яке походить від імені давньогрецької богині Артеміди. У перекладі воно означає "неушкоджений", або "здоровий".

Також використовуються такі форми імені як Тьома, Артемон, Тьомка, Артемка.

В основному ім’я Артем популярне на території Європи.

З відомих українців із таким ім’ям варті згадки футболісти Артем Мілевський та Артем Федецький, композитор Артем Ведель, письменник Артем Чех, тележурналіст Артем Шевченко, полковник армії УНР Артем Шаповал, підприємець Артем Терещенко.

Коли День ангела Артема?

Артем лише два рази святкує іменини у році за церковним календарем. Перерахуємо всі його дні ангела:

24 березня, — єпископ Артемій (Артемон) Солунський (Селевський);

20 жовтня, — воєначальник і великомученик Артемій Антіохійський.

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