Именины Дениса в 2025 году: все даты празднования Дня ангела

Наверное, у каждого есть знакомый Денис, — не забудьте поздравить его на именины

Имя Денис имеет интересное происхождение и историю, и входит в двадцатку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дениса в году.

Значение имени Денис

Изначально у славян имя Денис было просто народным сокращением от церковного имени Дионисий. Современное имя Денис является производным от греческого имени Дионисиос, — так звали бога жизненных сил природы, вдохновения и виноделия.

На территории современной Украины имя Денис стало использоваться с 1960-ых годов и сейчас входит в 20 самых популярных имен.

Сейчас в разных странах используют такие формы имени как Деня, Дениска, Дени, Деннис.

Когда День ангела Дениса?

В течение года носители имени Денис справляют именины несколько раз по церковному православному календарю. Перечислим их все по месяцам.

В январе День ангела Дениса празднуют:

4 января , — епископ Афинский Дионисий Ареопагит;

, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит; 6 февраля, — преподобный Дионисий.

В марте:

10 марта , — Дионисий Коринфский;

, — Дионисий Коринфский; 15 марта, — Дионисий Кесарийский Палестинский.

В апреле:

21 апреля, — мученик Дионисий Пергийский.

В мае:

6 мая, — муччений Дионисий Фракийский;

18 мая, — мученик Дионисий Лампсакийский.

В июне:

3 июня , — мученик Дионисий Византийский.

, — мученик Дионисий Византийский. 26 июня, — архиепископ Суздальский святитель Дионисий.

В июле:

18 июля, — преподобномученик Дионисий Ватопедский.

В августе:

4 августа, — Дионисий Єфесский;

18 августа , — священномученик Дионисий Требийский;

, — священномученик Дионисий Требийский; 28 августа, — затворник Дионисий Печерский.

В октябре:

3 октября, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит; затворник Дионисий Печерский.

— епископ Афинский Дионисий Ареопагит; затворник Дионисий Печерский. 5 октября, — священномученик Дионисий, епископ Александрийский;

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