Именины Дениса в 2025 году: все даты празднования Дня ангела
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Наверное, у каждого есть знакомый Денис, — не забудьте поздравить его на именины
Имя Денис имеет интересное происхождение и историю, и входит в двадцатку самых популярных в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Дениса в году.
Значение имени Денис
Изначально у славян имя Денис было просто народным сокращением от церковного имени Дионисий. Современное имя Денис является производным от греческого имени Дионисиос, — так звали бога жизненных сил природы, вдохновения и виноделия.
На территории современной Украины имя Денис стало использоваться с 1960-ых годов и сейчас входит в 20 самых популярных имен.
Сейчас в разных странах используют такие формы имени как Деня, Дениска, Дени, Деннис.
Когда День ангела Дениса?
В течение года носители имени Денис справляют именины несколько раз по церковному православному календарю. Перечислим их все по месяцам.
В январе День ангела Дениса празднуют:
- 4 января, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит;
- 6 февраля, — преподобный Дионисий.
В марте:
- 10 марта, — Дионисий Коринфский;
- 15 марта, — Дионисий Кесарийский Палестинский.
В апреле:
- 21 апреля, — мученик Дионисий Пергийский.
В мае:
- 6 мая, — муччений Дионисий Фракийский;
- 18 мая, — мученик Дионисий Лампсакийский.
В июне:
- 3 июня, — мученик Дионисий Византийский.
- 26 июня, — архиепископ Суздальский святитель Дионисий.
В июле:
- 18 июля, — преподобномученик Дионисий Ватопедский.
В августе:
- 4 августа, — Дионисий Єфесский;
- 18 августа, — священномученик Дионисий Требийский;
- 28 августа, — затворник Дионисий Печерский.
В октябре:
- 3 октября, — епископ Афинский Дионисий Ареопагит; затворник Дионисий Печерский.
- 5 октября, — священномученик Дионисий, епископ Александрийский;
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго нельзя сидеть на пороге.