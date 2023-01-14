Іменини Дениса у 2025 році: всі дати святкування Дня ангела

Напевно, кожен має знайомого Дениса, — не забудьте привітати його на іменини

Ім’я Денис має цікаве походження та історію, і входить до двадцятки найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Дениса протягом року.

Значення імені Денис

Спочатку слов’янське ім’я Денис було просто народним скороченням від церковного імені Діонісій. Сучасне ім’я Денис є похідним від грецького імені Діонісіос — так звали бога життєвих сил природи, натхнення та виноробства.

На території сучасної України ім’я Денис почало використовуватися з 1960-х років і зараз входить до 20 найпопулярніших імен.

Зараз у різних країнах використовують такі форми імені як Деня, Дениска, Дені, Денніс.

Коли День ангела Дениса?

Протягом року носії імені Денис справляють іменини декілька разів за церковним православним календарем. Перерахуємо їх усі по місяцях.

У січні День ангела Дениса святкують:

4 січня, — єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт;

6 лютого, — преподобний Діонісій.

У березні:

10 березня, — Діонісій Корінфський;

15 березня, — Діонісій Кесарійський Палестинський.

У квітні:

21 квітня, — мученик Діонісій Пергійський.

У травні:

6 травня, — мук Діонісій Фракійський;

18 травня, — мученик Діонісій Лампсакійський.

У червні:

3 червня, — мученик Діонісій Візантійський.

26 червня, — архієпископ Суздальський святитель Діонісій.

У липні:

18 липня, — преподобномученик Діонісій Ватопедський.

У серпні:

4 серпня, — Діонісій Єфеський;

18 серпня, — священномученик Діонісій Требійський;

28 серпня, — самітник Діонісій Печерський.

У жовтні:

3 жовтня, — єпископ Афінський Діонісій Ареопагіт; затворник Діонісій Печерський.

5 жовтня, — священномученик Діонісій, єпископ Олександрійський;

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