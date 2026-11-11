ВВК советует операцию, а вы против: считается ли отказ уклонением от мобилизации

Грозит ли военнообязанному уголовная ответственность

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Военно-врачебная комиссия (ВВК) может рекомендовать операцию, чтобы устранить проблему со здоровьем, однако окончательное решение о хирургическом вмешательстве остается за пациентом. Человек может опасаться осложнений, не соглашаться с необходимостью операции или просто не хотеть ее делать. Но не обернется ли такой отказ проблемами с мобилизацией? И могут ли из-за нежелания ложиться под нож обвинить в уклонении от военной службы?

Законодательство гарантирует пациенту право отказаться от медицинского вмешательства. В то же время решение ВВК о пригодности к военной службе принимается с учетом состояния здоровья человека. "Телеграф" выяснял, может ли человек оформить отказ от операции, могут ли после этого признать военнообязанного пригодным к службе и грозит ли ему уголовная ответственность.

Операция по согласию: что закон говорит о праве отказаться

Сначала о главном: имеет ли военнообязанный право сказать "нет" операции, которую советует ВВК для восстановления пригодности к службе? По словам адвоката, управляющей Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидата юридических наук Анны Даниэль, имеет. Она опирается на часть 4 статьи 284 Гражданского кодекса.

"Совершеннолетний дееспособный человек, который осознает значение своих действий и может руководить ими, имеет право отказаться от лечения", — объясняет адвокат.

Вторую опору она видит в статье 43 Основ законодательства Украины о здравоохранении. Для диагностики, профилактики и лечения требуется согласие пациента, которого проинформировали по статье 39 этих Основ. Обойтись без него можно только при прямой угрозе жизни, когда получить согласие от самого пациента или его законных представителей невозможно по объективным причинам.

Статья 336 и пять лет: грозит ли она тому, кто отказался от операции

Отдельно встает вопрос об уголовной ответственности. Статья 336 Уголовного кодекса предусматривает за уклонение от призыва во время мобилизации лишение свободы на срок от трех до пяти лет. То же касается призыва резервистов в особый период.

Подпадает ли под эту норму отказ от операции? "Государство гарантирует каждому право на отказ от медицинского вмешательства, поэтому пользование этим правом нельзя квалифицировать как уклонение от мобилизации", — отмечает Анна Даниэль.

Только на день осмотра: как ВВК должна оценивать состояние здоровья

А что с выводом комиссии: влияет ли на него отказ от операции? Адвокат напоминает, что ВВК оценивает здоровье только на момент осмотра. Прогнозы и ожидаемое улучшение в будущем во внимание не принимаются.

"Комиссия обязана учитывать исключительно фактическое состояние здоровья, а не гипотетический или прогнозируемый результат после возможного лечения или операции", — подчеркивает эксперт. По ее словам, это касается и случаев, когда без операции человек не может выполнять определенные воинские обязанности.

Восемь врачей, рентген и ЭКГ: что проверяют на комиссии

Как проходит осмотр, Анна Даниэль объясняет согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (приказ Минобороны № 402 от 14.08.2008). ВВК создают для проведения экспертизы, они бывают штатные и внештатные, постоянные и временные.

Каждого военнообязанного осматривают:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог (ЛОР);

стоматолог;

дерматолог;

врачи других специальностей, если есть медицинские показания.

Степень пригодности каждый врач определяет индивидуально. Свое заключение, жалобы пациента, объективные данные осмотра и диагноз он вносит в карту обследования и медицинского осмотра. Запись заверяет личной подписью и печатью и указывает дату осмотра. К диагнозу и результатам медицинских вмешательств добавляют коды согласно национальным классификаторам НК 025 и НК 026.

Кроме осмотра врачей, человеку назначают обязательные обследования:

общий анализ крови и мочи;

анализы крови на ВИЧ, гепатит B и гепатит C, а также сифилис;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентген органов грудной клетки;

ЭКГ.

Лицам старше 40 лет дополнительно измеряют внутриглазное давление и проверяют сахар в крови. Остальные исследования проводят по показаниям.

Один год против пяти: сколько действует решение ВВК

Постановления районных и городских ВВК при ТЦК и СП (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки) оформляют справкой ВВК. Если человека признали годным, документы осмотра должны доставить в ТЦК не позднее следующего дня. Электронное постановление передают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Срок действия зависит от ситуации. Постановление, принятое в мирное время для определения назначения на особый период, действует пять лет со дня завершения осмотра. Постановление о пригодности к призыву во время мобилизации, в особый период или при военном положении действует один год.

Если состояние здоровья изменилось, человек может обратиться сам, или изменения могут зафиксировать врачи учреждения здравоохранения. Тогда руководитель ТЦК и СП направляет человека на повторное медицинское освидетельствование для определения степени годности.

Добросовестность и конфиденциальность: по каким правилам работает комиссия

На вопрос, может ли ВВК требовать обязательной операции от человека, который боится рисков для здоровья или имеет личные убеждения, адвокат отвечает, ссылаясь на пункт 2.1 Положения. Члены комиссии действуют на основе верховенства права, законности и уважения прав человека. Также среди принципов названы коллегиальность, свободное обсуждение, объективность, беспристрастность и обоснованность решений.

К добросовестному поведению члена ВВК относятся:

Приоритет служебных интересов. Это приверженность государственным интересам и действия исключительно в интересах службы. Компетентность. Своевременное и результативное выполнение обязанностей, постоянное повышение квалификации. Беспристрастность. Решения не зависят от частных интересов, политических, религиозных или иных взглядов, а давление не должно влиять на оценку. Прозрачность. Нельзя скрывать открытую информацию или давать заведомо неполные или ложные сведения. Конфиденциальность. Данные о болезни, обследовании и семейной жизни не разглашают, кроме случаев, предусмотренных законом. Корректность и вежливость. Поведение не должно провоцировать конфликты.

Среди обязанностей членов комиссии эксперт отдельно называет еще несколько. Они должны не уклоняться от принятия решений, не допускать злоупотреблений и знать нормативные акты по военно-врачебной экспертизе.

Одно предложение от руки: как оформить отказ от операции

Чтобы впоследствии не было обвинений в уклонении от лечения, отказ лучше оформить в письменном виде. Сначала врач согласно статье 43 Основ обязан доступно объяснить характер болезни, риски отказа, возможные последствия и план лечения.

После этого пациенту дают документ "Информированное добровольное согласие пациента на проведение диагностики, лечения… и на проведение оперативного вмешательства и обезболивания". Подойдет и стандартная форма отказа от медицинского вмешательства, известная как форма первичной учетной документации №063-2/о. В специальном поле нужно собственноручно написать: "От оперативного вмешательства отказываюсь. Последствия отказа осознаю".

Три бумаги, которые не стоит терять: что забрать у врачей

После визита к врачу на руках должны остаться три документа, советует Анна Даниэль:

Выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного (форма №027/о). В ней должны быть точный диагноз, результаты обследований (УЗИ, рентген, МРТ, анализы) и четкая запись: "рекомендовано оперативное лечение, от которого пациент отказался (оформлен письменный отказ)". Копия подписанного заявления об отказе от медицинского вмешательства с подписью врача и печатью заведения. Подойдет и выдержка из медицинской карты, где зафиксирован отказ. Оригиналы или заверенные копии всех медицинских обследований.

Признали годным, несмотря на диагноз: почему советуют идти в суд

Что делать, если комиссия все же признала годным, хотя при такой болезни требуется операция? Решение в таком случае, по словам адвоката, является противоправным, если комиссия проигнорировала фактическое состояние здоровья и имеющуюся патологию. Речь идет о ситуации, когда постановление о пригодности было принято только из-за отказа от операции.

"Судебная защита является самым эффективным способом, поскольку суды тщательно проверяют соблюдение процедуры", — отмечает Анна Даниэль.