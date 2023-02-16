Именины Василисы в 2025 году: все дни, когда Вася празднует День ангела

На сегодня это имя редкое, но от этого не менее прекрасное

Имя Василиса (Василина), — древнее и прекрасное, хоть и редкое на сегодняшний день. "Телеграф" решил рассказать, каково его значение и происхождение, а также когда все именины Василисы в году.

Значение имени Василиса

На самом деле происхождение имени Василиса очень простое, — это женская версия имени Василий, которое в свою очередь происходит от древнегреческого "Базилиос", что переводится как "царь" или "царственный. Так, имя Василиса значит "царица", "царственная".

В Украине распространенная форма имени Василина, в то время как в русском и белорусском языках оно звучит как Василиса. В Болгарии же есть своя форма Василка.

Встречаются также такие разговорные формы имени Василиса как Вася, Василисса, Василька, Васюня, Васяня, Васа, Василинка, Сюня.

Принято считать, что в детстве Василисы обычно скромные, тихие и усидчивые, при этом часто не любят свое имя, однако вырастают они властными, требовательными, имеют стойкий и твердый характер, могут со всем справиться и добиться больших успехов в карьере.

Когда День ангела Василисы?

Носительницы имени Василиса отмечают именины пять раз в году по календарю ПЦУ:

8 января, — преподобномученица Василисса Египетская;

10 марта, 16 апреля, — мученица Василисса Коринфская;

5 апреля, — мученица Василисса Римская ;

; 3 сентября, — отроковица Василисса Никомидийская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по народным приметам настоятельно не рекомендуется дарить женщинам на праздники.