Іменини Василини у 2025 році: всі дні, коли Вася святкує День ангела

На сьогодні це ім’я рідкісне, але від цього не менш чудове

Ім’я Василина (Василіса), — давнє та прекрасне, хоч і рідкісне на сьогоднішній день. "Телеграф" вирішив розповісти, яке його значення та походження, а також коли всі іменини Василини протягом року.

Значення імені Василина

Насправді походження імені Василина дуже просте, — це жіноча версія імені Василь, яке у свою чергу походить від давньогрецького "Базіліоса", що перекладається як "цар" або "царський". Так, ім’я Василина означає "цариця", "царська".

В Україні поширена форма імені Василина, тоді як у російській та білоруській мовах воно звучить як Василіса. У Болгарії є своя форма Василка.

Зустрічаються також такі розмовні форми імені Василина як Вася, Василісса, Василька, Васюня, Васяня, Васа, Василинка, Сюня.

Прийнято вважати, що в дитинстві Василини зазвичай скромні, тихі та посидючі, при цьому часто не люблять своє ім’я, проте виростають вони владними, вимогливими, мають стійкий і твердий характер, можуть з усім упоратися і досягти великих успіхів у кар’єрі.

Коли День ангела Василини?

Носії імені Василина відзначають іменини п'ять разів на рік згідно з календарем ПЦУ:

8 січня, — преподобномучениця Василіса Єгипетська;

10 березня, 16 квітня, — мучениця Василіса Корінфська;

5 квітня, — мучениця Василіса Римська;

3 вересня — отроковиця Василіса Нікомідійська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за народними прикметами наполегливо не рекомендується дарувати жінкам на свята.