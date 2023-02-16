Іменини Василини у 2025 році: всі дні, коли Вася святкує День ангела
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На сьогодні це ім’я рідкісне, але від цього не менш чудове
Ім’я Василина (Василіса), — давнє та прекрасне, хоч і рідкісне на сьогоднішній день. "Телеграф" вирішив розповісти, яке його значення та походження, а також коли всі іменини Василини протягом року.
Значення імені Василина
Насправді походження імені Василина дуже просте, — це жіноча версія імені Василь, яке у свою чергу походить від давньогрецького "Базіліоса", що перекладається як "цар" або "царський". Так, ім’я Василина означає "цариця", "царська".
В Україні поширена форма імені Василина, тоді як у російській та білоруській мовах воно звучить як Василіса. У Болгарії є своя форма Василка.
Зустрічаються також такі розмовні форми імені Василина як Вася, Василісса, Василька, Васюня, Васяня, Васа, Василинка, Сюня.
Прийнято вважати, що в дитинстві Василини зазвичай скромні, тихі та посидючі, при цьому часто не люблять своє ім’я, проте виростають вони владними, вимогливими, мають стійкий і твердий характер, можуть з усім упоратися і досягти великих успіхів у кар’єрі.
Коли День ангела Василини?
Носії імені Василина відзначають іменини п'ять разів на рік згідно з календарем ПЦУ:
- 8 січня, — преподобномучениця Василіса Єгипетська;
- 10 березня, 16 квітня, — мучениця Василіса Корінфська;
- 5 квітня, — мучениця Василіса Римська;
- 3 вересня — отроковиця Василіса Нікомідійська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за народними прикметами наполегливо не рекомендується дарувати жінкам на свята.