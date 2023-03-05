Именины Елизаветы в 2025 году: все дни, когда Лиза празднует День ангела

Долгое время Елизаветами называли в основном дворян

Имя Елизавета не только древнее и красивое, но и весьма распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Елизаветы в течение года.

Значение имени Елизавета

Имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "Бог мой — клява", "та, что почитает Бога", "обещанная Богу". Елисаветой звали мать святого Иоанна Крестителя, что обеспечило этому имени популярность среди христиан. На территории современной Украины и россии имя стало распространяться с 1700-ых годов, когда царь Петр назвал свою дочь Елизаветой, и долгое время это имя считалось аристократическим.

Встречаются такие формы имени Елизавета как Элизабет, Лиза, Лизавета, Элиза, Лайза, Элайза, Эльза.

Когда День ангела Елизаветы?

Носители имени Елизавета отмечают свои именины три раза в году по церковному православному календарю. Главные именины Елизаветы отмечаются 5 сентября, — в этот день почитается Елисавета праведная, мать Иоанна Предтечи.

Также Елизавета празднует Дни ангела:

22 апреля, — игуменья Константинопольская;

22 октября, — мученица Адрианопольская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам строго запрещено дарить жемчуг по народным приметам.