Внезапно умер в бассейне 32-летний блоггер-миллионник Юрий Ворожко: подробности

Жена Юрия Ворожко беременна

Юрий Ворожко – украинский блогер с миллионной аудиторией. Сегодня, 26 февраля, стало известно, что мужчина уехал на тренировку в бассейн и умер во время нее. Событие произошло в Кропивницком.

Об этом сообщает Суспільне. Причина смерти пока не известна.

"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не выявили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы", — сообщает спикер полиции Кировоградской области.

Инструктор оказывала к медицинской помощи мужчине перед приездом "скорой". После этого медик провел сердечно-легочную реанимацию, не принесшую результата.

Напомним, что Юрий Ворожко — украинский блогер, имевший на своем YouTube канале более миллиона подписчиков. В блоге он показывал свою жизнь и то, как помогал ВСУ и тем, кто в этом нуждался. Также несколько дней назад стало известно, что жена Юрия беременна и молодые супруги ждали третьего ребенка. Ему было всего 32.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Авдеевкой погиб украинский тренер. Павел Комишанченко до последнего защищал Украину.