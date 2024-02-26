Раптово помер у басейні 32-річний блогер-мільйонник Юрій Ворожко: подробиці

Дружина Юрія Ворожко вагітна

Юрій Ворожко — український блогер з мільйонною аудиторією. Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що чоловік поїхав на тренування у басейн і помер під час нього. Подія відбулася у Кропивницькому.

Про це повідомляє Суспільне. Причина смерті поки не відома.

"Під час огляду тіла видимих ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять в результаті проведення судово-медичної експертизи", — повідомляє речниця поліції Кіровоградської області.

Інструкторка надавала домедичну допомогу чоловікові перед приїздом "швидкої". Після цього медик провів серцево-легеневу реанімацію, яка не принесла результату.

Нагадаємо, що Юрій Ворожко — український блогер, що мав на своєму YouTube- каналі понад мільйон підписників. У блозі він показував своє життя і те, як допомагав ЗСУ та тим, хто цього потребував. Також кілька днів тому стало відомо, що дружина Юрія вагітна і молоде подружжя чекало на третю дитину. Йому було лише 32.

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