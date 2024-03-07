Найдите на рисунке одну ошибку: только сообразительные это сделают за 6 секунд

Чтобы выполнить тест-задание, нужно задействовать логическое мышление

Сеть обычно в восторге от головоломок для проверки интеллекта, которые помогают сконцентрироваться и поднять настроение. Недавно мы предлагали вам найти ошибку на рисунке, где изображен дом на фоне природы.

А в новой задаче нужно найти ошибку, которую спрятали на изображении ниже, всего за 6 секунд, головоломку разместил портал JagranJosh. На картинке изображена пожилая женщина в окружении пушистых любимцев.

Коты хорошо проводят время

Кошки разных пород хорошо проводят время в комнате. Сначала создается впечатление, что на картинке нет ничего лишнего, однако художник умело спрятал один недостаток.

Установите таймер на 6 секунд и попытайтесь найти ошибку. Чтобы решить головоломку, нужно использовать логическое мышление.

Если вам не удалось обнаружить ошибку за несколько секунд, то попробуйте еще раз свои силы, прежде чем посмотреть правильный ответ.

Кот имеет странный хвост

Если вы присмотритесь, то увидите, что у рыжего кота в правом верхнем углу необычный хвост – он не кошачий, а собачий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "сладком" тесте по картинке. Мороженое или зефир? Тест по картинке с десертами расскажет, что вас больше всего радует.