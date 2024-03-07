Знайдіть на малюнку одну помилку: лише кмітливі це зроблять за 6 секунд

Аби виконати тест-завдання, потрібно задіяти логічне мислення

Мережа зазвичай у захопленні від головоломок для перевірки інтелекту, які допомагають сконцентруватися на підняти настрій. Нещодавно ми пропонували вам відшукати помилку на малюнку, де зображений дім на тлі природи.

А в новому завданні потрібно відшукати помилку, яку сховали на зображенні нижче, всього за 6 секунд, головоломку розмістив портал JagranJosh. На картинці зображено жінку похилого віку в оточенні пухнастих улюбленців.

Коти гарно проводять час

Коти та кішки різних порід гарно проводять час у кімнаті. Спершу складається враження, що на картинці немає нічого зайвого, проте художник уміло заховав один недолік.

Встановіть таймер на 6 секунд та спробуйте знайти помилку. Аби вирішити головоломку, потрібно задіяти логічне мислення.

Якщо вам не вдалося знайти помилку за кілька секунд, то спробуйте ще раз свої сили, перш ніж подивитися правильну відповідь.

Кіт має дивний хвіст

Якщо ви придивитеся, то побачите, що у рудого кота в правому верхньому кутку незвичайний хвіст — він не котячий, а собачий.

Раніше "Телеграф" розповідав про "солодкий" тест по картинці. Морозиво чи зефір? Тест по картинці з десертами розповість, що вас найбільше тішить.