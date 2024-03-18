"Вызывайте экзорциста": в сети высмеяли новое треш-видео с "Королевой ДНР"
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Эта "красотка" не перестает удивлять
Известная пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская, которая в новогодние праздники оконфузилась рекламой сосны, называет себя "Королевой ДНР". Девушка активно ведет блог в Instagram и снимает видео для TikTok, а еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.
Внешность девушки с ее огромными губами и ее недалекость вызывают бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Так и в этот раз новое видео "Королевы ДНР" подняли на смех.
В TikTok девушка запостила видео, на котором вертится перед камерой и повторяет ответ мужского голоса за кадром.
В ролике состоялся такой диалог:
"Скажите пожалуйста, приходилось ли вам делать любовные привороты?".
"А вы как думаете, я в этом нуждаюсь?".
Выглядит это видео весьма странно, как и сама Алина Андриевская, ведь ее губы уже таких размеров, что занимают половину лица. Выглядит она абсолютно неестественно и даже немного инопланетно.
В комментариях тут же началось бурное обсуждение нового ролика "Королевы ДНР":
- Эти губы — как опухоль на лице.
- Вызывайте экзорциста!
- Лучше бы я этого не видела
- Я не понимаю, она что вообще на себя в зеркало не смотрит?
- Здесь нужно будет лечить от рвотного рефлекса
- Мужской голос прям идеально подходит
- Наконец настоящий голос услышали
- О, Боже, она что еще больше прибавила губы?
- А может, она слепая, поэтому думает, что она красавица?
- Нуждаюсь в реабилитации после такого!
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка. Она чуть не простилась с жизнью в клубе "Таймс", рядом с которым был удар по гостинице "Донбасс Палас".