"Вызывайте экзорциста": в сети высмеяли новое треш-видео с "Королевой ДНР"

Эта "красотка" не перестает удивлять

Известная пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская, которая в новогодние праздники оконфузилась рекламой сосны, называет себя "Королевой ДНР". Девушка активно ведет блог в Instagram и снимает видео для TikTok, а еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.

Внешность девушки с ее огромными губами и ее недалекость вызывают бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Так и в этот раз новое видео "Королевы ДНР" подняли на смех.

В TikTok девушка запостила видео, на котором вертится перед камерой и повторяет ответ мужского голоса за кадром.

В ролике состоялся такой диалог:

"Скажите пожалуйста, приходилось ли вам делать любовные привороты?".

"А вы как думаете, я в этом нуждаюсь?".

Выглядит это видео весьма странно, как и сама Алина Андриевская, ведь ее губы уже таких размеров, что занимают половину лица. Выглядит она абсолютно неестественно и даже немного инопланетно.

В комментариях тут же началось бурное обсуждение нового ролика "Королевы ДНР":

Эти губы — как опухоль на лице.

Вызывайте экзорциста!

Лучше бы я этого не видела

Я не понимаю, она что вообще на себя в зеркало не смотрит?

Здесь нужно будет лечить от рвотного рефлекса

Мужской голос прям идеально подходит

Наконец настоящий голос услышали

О, Боже, она что еще больше прибавила губы?

А может, она слепая, поэтому думает, что она красавица?

Нуждаюсь в реабилитации после такого!

Комментарии под видео с "Королевой ДНР"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка. Она чуть не простилась с жизнью в клубе "Таймс", рядом с которым был удар по гостинице "Донбасс Палас".