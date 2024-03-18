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"Викликайте екзорциста": у мережі висміяли нове треш-відео з "Королевою ДНР"

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
"Королева ДНР" повеселила новим тік-ток-відео Новина оновлена 18 березня 2024, 13:52
"Королева ДНР" повеселила новим тік-ток-відео. Фото Колаж "Телеграф"

Ця "красуня" не перестає дивувати

Відома проросійська блогерка з окупованого Донецька Аліна Андрієвська, яка у новорічні свята осоромилася рекламою сосни, називає себе "Королевою ДНР". Дівчина активно веде блог в Instagram та знімає відео для TikTok, а ще вона стала однією з головних героїнь, над якою жартує у своїх випусках блогер та шоумен Олексій Дурнєв.

Зовнішність дівчини з її величезними губами та її недалекість викликають бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Так і на цей раз нове відео "Королеви ДНР" підняли на сміх.

Аліна Андрієвська, королева днр
"Королева ДНР" Аліна Андрієвська

У TikTok дівчина запостила відео, на якому крутиться перед камерою та повторює відповідь чоловічого голосу за кадром. У ролику відбувся такий діалог:

"Скажіть будь ласка, чи доводилося вам робити любовні привороти?"

"А ви як думаєте, я цього потребую?".

Виглядає це відео дуже дивно, як і сама Аліна Андрієвська, адже її губи вже таких розмірів, що займають половину обличчя. Виглядає вона абсолютно неприродно і навіть трохи інопланетно.

У коментарях одразу почалося бурхливе обговорення нового ролика "Королеви ДНР":

  • Ці губи – як пухлина на обличчі.
  • Викликайте екзорциста!
  • Краще б я цього не бачила
  • Я не розумію, вона що взагалі на себе в дзеркало не дивиться?
  • Тут потрібно буде лікувати від блювотного рефлексу.
  • Чоловічий голос прям ідеально підходить.
  • Нарешті справжній голос почули.
  • О, Боже, вона що ще більше додала губи?
  • А може, вона сліпа, тому думає, що вона красуня?
  • Потребую реабілітації після такого!
королева днр
Коментарі під відео з "Королевою ДНР"

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Міс ДНР" мало не загинула під час обстрілу Донецька. Вона мало не попрощалася з життям у клубі "Таймс", поряд з яким був удар по готелю "Донбас Палас".

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#Аліна Андрієвська #королева днр