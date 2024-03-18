"Викликайте екзорциста": у мережі висміяли нове треш-відео з "Королевою ДНР"

Ця "красуня" не перестає дивувати

Відома проросійська блогерка з окупованого Донецька Аліна Андрієвська, яка у новорічні свята осоромилася рекламою сосни, називає себе "Королевою ДНР". Дівчина активно веде блог в Instagram та знімає відео для TikTok, а ще вона стала однією з головних героїнь, над якою жартує у своїх випусках блогер та шоумен Олексій Дурнєв.

Зовнішність дівчини з її величезними губами та її недалекість викликають бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Так і на цей раз нове відео "Королеви ДНР" підняли на сміх.

"Королева ДНР" Аліна Андрієвська

У TikTok дівчина запостила відео, на якому крутиться перед камерою та повторює відповідь чоловічого голосу за кадром. У ролику відбувся такий діалог:

"Скажіть будь ласка, чи доводилося вам робити любовні привороти?"

"А ви як думаєте, я цього потребую?".

Виглядає це відео дуже дивно, як і сама Аліна Андрієвська, адже її губи вже таких розмірів, що займають половину обличчя. Виглядає вона абсолютно неприродно і навіть трохи інопланетно.

У коментарях одразу почалося бурхливе обговорення нового ролика "Королеви ДНР":

Ці губи – як пухлина на обличчі.

Викликайте екзорциста!

Краще б я цього не бачила

Я не розумію, вона що взагалі на себе в дзеркало не дивиться?

Тут потрібно буде лікувати від блювотного рефлексу.

Чоловічий голос прям ідеально підходить.

Нарешті справжній голос почули.

О, Боже, вона що ще більше додала губи?

А може, вона сліпа, тому думає, що вона красуня?

Потребую реабілітації після такого!

Коментарі під відео з "Королевою ДНР"

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Міс ДНР" мало не загинула під час обстрілу Донецька. Вона мало не попрощалася з життям у клубі "Таймс", поряд з яким був удар по готелю "Донбас Палас".