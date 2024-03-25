Апарт-отель HVOYA в Буковеле: место для отдыха и настоящего релакса

Почему стоит выбрать отель HVOYA в Буковеле?

В самом центре горнолыжного курорта Буковель разместился роскошный отель HVOYA ("Хвоя"), который радостно принимает своих гостей, даря мгновения душевного отдыха и релакса. Если выбираете, где отдохнуть в Буковеле и сомневаетесь в выборе, смело отправляйтесь в HVOYA, ведь именно это место имеет все шансы стать вашим любимым для отдыха и новых впечатлений.

Даже во время войны, которая идет в Украине, наша жизнь продолжается. И в ней есть место для всего – и для работы, и для забот, и для переживаний, но также и для радости, смеха и теплых посиделок с друзьями или семьей. А еще в это непростое время нам всем нужно не забывать об отдыхе и восстановлении — физическом и ментальном.

Если выбираете место для семейного отдыха или релакса с друзьями, хочу познакомить вас с отличным гостиничным комплексом HVOYA ("Хвоя") и рассказать, почему стоит остановиться именно здесь.

Отель HVOYA и его необычная философия безопасного отдыха и комфорта

Как рассказала основательница отеля Татьяна Родзоняк, ее философия в создании комфортного отдыха для гостей базировалась на собственном опыте отдыха в зарубежных отелях и по принципу "как для себя".

Вот, например, детская зона в HVOYA создана таким образом, чтобы родители могли спокойно посидеть за столиком в лаунж-зоне, тогда как дети все время в поле зрения играют в своей детской зоне.

Еще один пример – SPA-зона. Это место, которое в самый загруженный сезон может посещать несколько сотен гостей одновременно. Поэтому, понимая все нюансы отдыха в SPA, Татьяна Ивановна уделила особое внимание системам очистки воды и спецсредствам для уборки этой зоны – на это закладывается дополнительный серьезный бюджет.

Основательница отеля HVOYA Татьяна Родзоняк

Очень заботливо в отеле HVOYA ("Хвоя") продумана и оборудована лыжная комната для любителей прокатиться в зимний сезон. Для максимального комфорта гостей и опять же по принципу "как для себя" — сразу из лыжной комнаты посетители попадают на лыжную трассу, где можно покататься. И потом, после катания, вернуться, сложить и высушить снаряжение, переодеться и вернуться в номер или пойти в ресторан.

И такой подход в HVOYA на каждом шагу. Здесь заботятся не только о комфорте гостей, но и об их безопасности, чтобы сделать отдых максимально релаксирующим.

А еще отдельно хочется сказать о заботе и человечности, которая здесь чувствуется на каждом шагу. И начинается она тоже с основательницы, которая вкладывает душу в свое детище и работающий здесь персонал. У Татьяны Ивановны есть свой принцип управления персоналом — она никогда не увольняет людей, всегда дает второй шанс и позволяет им хорошо зарабатывать в эти нелегкие времена.

Возможно именно поэтому люди здесь такие невероятные. Отдыхая в гостинице, мне пришлось несколько раз обратиться за помощью горничных, и честно скажу, я была поражена. Потому что это теплые и искренние люди, которых хочется обнять, а не натренированные "работы", холодно выполняющие твои указания. И еще хочется уделить внимание официантам и барменам в ресторане отеля, очень внимательным и искренним. С такими людьми можно поговорить "за жизнь", а от их улыбок становится светло на душе. А иногда именно это и нужно, чтобы действительно отдохнуть и перезагрузиться.

SPA-зона, где есть все необходимое для релакса

В отеле HVOYA оборудована просторная SPA-зона с большим бассейном, джакузи, несколькими видами саун, хамамом, дорожкой Кнейпа, душевыми и зоной 16+. А еще для гостей здесь оборудовали оздоровительную соляную комнату с лежаками и мягким освещением, чтобы подышать солью и почувствовать настоящий релакс. Также в отеле можно заказать услуги разных видов массажа – для расслабления и оздоровления.

Очень удобно, что гости могут прийти в SPA прямо из номера в халате и на входе получить все необходимое для отдыха. Также здесь есть небольшой бар, где можно заказать коктейли или полакомиться мороженым.

Скажу откровенно, сидя в тепленьком джакузи с невероятным панорамным видом на заснеженные горы и ели, забываешь обо всем на свете. Все тревоги и усталость покидают мысли и тело. Чувствуешь такую легкость и подъем, что невозможно описать словами – тебе просто хорошо, легко и уютно. А бонусом ко всему — чистенькая кожа и никакого запаха хлорки от воды в джакузи или бассейне, потому что об очистке воды здесь хорошо позаботились.

Пообщавшись с другими посетителями в SPA-зоне, я выяснила, что многие из них в HVOYA ("Хвоя") не впервые, и точно не в последний раз. Гости любят этот отель, очень хорошо о нем отзываются и планируют возвращаться сюда снова и снова.

"Кухня гор" в отеле HVOYA, концепцию которой разработал шеф-повар Виталий Гуралевич

Как рассказал бренд-шеф ресторана Виталий Гуралевич, создавший концепцию "Кухни гор", он пытался отразить в меню заведения не только традиции карпатской кухни, но и других горных гастро-традиций — крымской, кавказской, альпийской. При этом особое внимание шеф-повар уделяет локальным продуктам и местным крафтовым производствам.

Бренд-шеф ресторана "Кухня гор" Виталий Гуралевич

Поэтому попробовать и традиционные блюда Карпат и кухню разных горных регионов можно, даже не выходя из отеля. Так, в ресторане отеля вас порадуют и крымским супом Кхашикх аш, и Кремзликами по-гуцульски, и Оджахури со свининой. А заботливые и улыбающиеся бармены угостят удивительными коктейлями или затейливыми десертами на любой вкус.

А на завтрак вас ждет настоящий сюрприз — вкусная трапеза с фантастической горной панорамой за окном и живая музыка от артистов, специально приглашаемых для выступлений утром, чтобы создать гостям хорошее настроение с самого начала нового дня.

Честно скажу, уезжая домой после отдыха, я думала о том, что хочу вернуться в отель HVOYA ("Хвоя"). Это место по ощущениям, что-то вроде родительского дома, в который хочется возвращаться. Потому что здесь тебя любят, потому что о тебе заботятся, вкусно угощают и создают атмосферу покоя и расслабления. А не это ли нам всем нужно в такие нелегкие времена?

Справочно

Апарт-отель HVOYA ("Хвоя") расположен в центральной части курорта Буковель, в шаговой доступности ко всем главным объектам инфраструктуры курорта. Гости отеля будут иметь собственный ski-in/ski-out, ведь непосредственно возле отеля есть бугельный подъемник, который доставляет к склону № 7 – одного из самых популярных подъемников курорта. Номерной фонд отеля – это номера категорий: studio, superior studio, premium studio, suite, superior suite. Для комфорта и удобства гостей на территории отеля есть собственная рецепция, 2 лифта, подземный паркинг и лыжная комната с сушкой для лыжного снаряжения.

Все номера оборудованы балконами с красивым видом на горы, небольшой кухней, мини-холодильником, электрочайником, необходимой посудой, феном. В номерах предоставляется бесплатное телевидение и Wi-Fi. Служба приема и обслуживания отеля работает круглосуточно.

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