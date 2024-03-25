Апарт-готель HVOYA у Буковелі: місце для відпочинку і справжнього релаксу

Чому варто обрати для відпочинку саме готель HVOYA у Буковелі?

У самісінькому центрі гірськолижного курорту Буковель розмістився розкішний готель HVOYA ("Хвоя"), який радо приймає своїх гостей, даруючи миті душевного відпочинку і релаксу. Якщо обираєте, де відпочити у Буковелі і вагаєтесь у виборі, сміливо відправляйтеся у HVOYA, адже саме це місце має всі шанси стати вашим улюбленим для відпочинку і нових вражень.

Навіть під час війни, яка нині триває в Україні, наше життя продовжується. І в ньому є місце для всього — і для роботи, і для турбот, і для переживань, але також і для радості, сміху і теплих посиденьок з друзями чи родиною. А ще у цей непростий час нам всім потрібно не забувати про відпочинок і відновлення — фізичне і ментальне.

Якщо обираєте місце для сімейного відпочинку чи релаксу з друзями, хочу познайомити вас з чудовим готельним комплексом HVOYA ("Хвоя") і розповісти, чому варто зупинитися саме тут.

Готель HVOYA і його незвичайна філософія безпечного відпочинку і комфорту

Як розповіла засновниця готелю Тетяна Родзоняк, її філософія у створенні комфортного відпочинку для гостей базувалася на власному досвіді відпочинку в закордонних готелях і за принципом "як для себе".

Ось, наприклад, дитяча зона у HVOYA створена таким чином, щоб батьки могли спокійно посидіти за столиком у лаунж-зоні, тоді як діти весь час у полі зору бавляться у своїй дитячій зоні.

Ще один один приклад — SPA-зона. Це місце, яке у найзавантаженіший сезон може відвідувати кілька сотень гостей одночасно. Тому, розуміючи всі нюанси відпочинку у SPA, Тетяна Іванівна приділила особливу увагу системам очищення води та спецзасобам для прибирання цієї зони — на це закладається додатковий серйозний бюджет.

Засновниця готелю HVOYA Тетяна Родзоняк

Дуже турботливо у готелі HVOYA ("Хвоя") продумана і обладнана лижна кімната для любителів покататися у зимовий сезон. Для максимального комфорту гостей, і знову ж таки за принципом "як для себе" — одразу з лижної кімнати відвідувачі потрапляють на лижну трасу, де можна покататися. І потім, після катання, повернутися, скласти і висушити спорядження, переодягнутися та повернутися в номер чи піти у ресторан.

І такий підхід у HVOYA на кожному кроці. Тут дбають не лише про комфорт гостей, але і про їх безпеку, щоб зробити відпочинок максимально релаксуючим.

А ще окремо хочеться сказати про турботу і людяність, яка тут відчувається на кожному кроці. І починається вона теж із засновниці, яка вкладає душу у своє дітище і персонал, який тут працює. У Тетяни Іванівни є свій принцип управління персоналом — вона ніколи не звільняє людей, завжди дає другий шанс і дозволяє їм гарно заробляти у ці нелегкі часи.

Можливо саме тому люди тут такі неймовірні. Відпочиваючи в готелі, мені довелося кілька разів звернутися за допомогою покоївок, і направду, я була вражена. Бо це теплі і щирі люди, яких хочеться обійняти, а не натреновані "роботи", які холодно виконують твої вказівки. І ще хочеться приділити увагу офіціантам і барменам у ресторані готелю, дуже уважним і щирим. З такими людьми можна поговорити "за життя", а від їх посмішок стає світло на душі. А іноді саме це і потрібно, щоб справді відпочити і перезавантажитись.

SPA-зона, де є все необхідне для релаксу

У готелі HVOYA обладнана простора SPA-зона з великим басейном, джакузі, декількома видами саун, хамамом, доріжкою Кнейпа, душовими і зоною 16+. А ще для гостей тут обладнали оздоровчу соляну кімнату з лежаками і м'яким освітленням, щоб подихати сіллю і відчути справжній релакс. Також у готелі можна замовити послуги різних видів масажу — для розслаблення і оздоровлення.

Дуже зручно, що гості можуть прийти у SPA прямо з номера у халаті і на вході отримати все необхідне для відпочинку. Також тут є невеликий бар, де можна замовити коктейлі чи посмакувати морозивом.

Скажу відверто, сидячи у тепленькому джакузі з неймовірним панорамним виглядом на засніжені гори і смереки, забуваєш про все на світі. Всі тривоги і втома покидають думки і тіло. Відчуваєш таку легкість і піднесення, що неможливо описати словами — тобі просто добре, легко і затишно. А бонусом до всього — чистенька шкіра і жодного тобі запаху хлорки від води у джакузі чи басейні, бо про очистку води тут гарно подбали.

Поспілкувавшись з іншими відвідувачами у SPA-зоні, я з'ясувала, що багато з них у HVOYA ("Хвоя") не вперше, і точно не востаннє. Гості люблять цей готель, дуже гарно про нього відгукуються і планують повертатись сюди знову і знову.

"Кухня гір" у готелі HVOYA, концепцію якої розробив шеф-повар Віталій Гуралевич

Як розповів бренд-шеф ресторану Віталій Гуралевич, який створив концепцію "Кухні гір", він намагався відобразити у меню закладу не лише традиції карпатської кухні, але й інших гірських гастро-традицій — кримської, кавказької, альпійської. При цьому особливу увагу шеф-кухар приділяє саме локальним продуктам і місцевим крафтовим виробництвам.

Бренд-шеф ресторану "Кухня гір" Віталій Гуралевич

Тому посмакувати і традиційними стравами Карпат і кухнею різних гірських регіонів можна, навіть не виходячи з готелю. Так, у ресторані готелю вас почастують і кримським супом Кхашикх аш, і Кремзликами по-гуцульськи, і Оджахурі зі свининою. А турботливі і усміхнені бармени пригостять дивовижними коктейлями чи вигадливими десертами на будь-який смак.

А на сніданок вас чекатиме справжній сюрприз — смачна трапеза з фантастичною гірською панорамою за вікном і живою музикою від артистів, яких спеціально запрошують для виступів вранці, щоб створити гостям гарний настрій з самого початку нового дня.

Чесно скажу, їдучи додому після відпочинку, я думала про те, що хочу повернутись у готель HVOYA ("Хвоя"). Бо це місце по відчуттях, щось на кшталт батьківського дому, у який хочеться повертатись. Бо тут тебе люблять, бо про тебе дбають, смачно частують і створюють атмосферу спокою і розслаблення. А хіба не це нам всім потрібно у такі нелегкі часи?

Довідково

Апарт-готель HVOYA ("Хвоя") розташований в центральній частині курорту Буковель, у кроковій доступності до всіх головних об’єктів інфраструктури курорту. Гості готелю матимуть власний ski-in/ski-out, адже безпосередньо біля готелю є бугельний підйомник, який доставляє до схилу № 7 – одного з найпопулярніших витягів курорту. Номерний фонд готелю – це номери категорій: studio, superior studio, premium studio, suite, superior suite. Для зручностей гостей на території готелю є власна рецепція, 2 ліфти, підземний паркінг і лижна кімната з сушкою для лижного спорядження.

Всі номери обладнані балконами з красивим виглядом на гори, невеличкою кухнею, міні-холодильником, електрочайником, необхідним посудом, феном. У номерах надається безкоштовне телебачення і Wi-Fi доступ. Служба прийому та обслуговування готелю працює цілодобово.

Контакти: