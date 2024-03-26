Режиссер Сенцов, служащий в ВСУ, нежно поздравил жену с днем рождения (фото)

Вероника и Олег имеют сына Демьяна

Украинский режиссер Олег Сенцов, служащий в ВСУ, трогательно поздравил свою жену Веронику Вельч с днем рождения. Он подчеркнул, что она есть светом в его жизни.

На странице в Facebook Олег Сенцов обратился к женщине в день праздника – 26 марта. "Солнышко, поздравляю тебя с Днем рождения! Спасибо, что ты есть в моей жизни!" – высказался военный.

Он также разместил фото Вероники Вельч, на которой улыбающаяся женщина позирует в деловом костюме цвета фуксии. К костюму женщина удачно подобрала классические туфельки-лодочки пастельного оттенка.

Жена Сенцова Вероника Вельч

Подписчики Сенцова присоединились к поздравлениям и пожелали счастья Веронике и Олегу.

Напомним, что кинорежиссер Олег Сенцов до войны занимался съемками фильмов, самые известные среди них — "Гамер", "Номера", "Носорог", получивший Гран-при на кинофестивале в Польше.

С первых дней великой войны Олег Сенцов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Дома Сенцова ждет жена Вероника Вельч, с которой он создал семью летом 2022 года. Пара имеет сына Демьяна.

Вероника родила мальчика в Америке, однако вскоре ребенок получил гражданство Украины. Олег Сенцов увидел сына только через несколько месяцев после его рождения, потому что был на передовой.

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