Режисер Сенцов, який служить в ЗСУ, ніжно привітав дружину з днем народження (фото)

Вероніка та Олег мають сина Дем'яна

Український режисер Олег Сенцов, який служить в ЗСУ, зворушливо привітав свою дружину Вероніку Вельч з днем народження. Він підкреслив, що вона є світлом у його житті.

На сторінці в Facebook Олег Сенцов звернувся до жінки в день свята – 26 березня. "Сонечко, вітаю тебе з Днем народження! Дякую, що ти є в моєму житті!" — висловився військовий.

Він також розмістив фото Вероніки Вельч, на якому усміхнена жінка позує в діловому костюмі кольору фуксії, який вдало поєднала з класичними туфельками-човниками пастельного відтінку.

Дружина Сенцова Вероніка Вельч

Підписники Сенцова долучилися до привітань та побажали щастя Вероніці та Олегу.

Нагадаємо, що кінорежисер Олег Сенцов до війни займався зйомками фільмів, найвідоміші серед них — "Гамер", "Номери", "Носоріг", який отримав Гран-прі на кінофестивалі в Польщі.

З перших днів великої війни Олег Сенцов долучився до лав Збройних сил України. Вдома на Сенцова чекає дружина Вероніка Вельч, з якою він створив сім’ю влітку 2022 року. Пара має сина Дем’яна.

Вероніка народила хлопчика в Америці, проте згодом хлопчик отримав громадянство України. Олег Сенцов побачив сина лише через декілька місяців після його народження, бо був на передовій.

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