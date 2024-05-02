Дочь больного Брюса Уиллиса похвасталась стройной фигурой спустя год после родов (фото)

35-летняя Румер стала первой, кто подарил "крепкому орешку" внучку

Американская актриса, певица и танцовщица Румер Уиллис показала, как можно быстро вернутся к стройной фигуре спустя год после рождения ребенка. Старшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающий деменцией, первой подарила отцу внучку (у девушки еще есть две младшие сестры).

35-летняя знаменитость присутствовала на премьере 24-го ежегодного кинофестиваля в Беверли-Хиллз в Chinese Theatre в среду, 1 мая, в Голливуде, Калифорния. На мероприятие Румер пришла в коктейльном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и блестящих босоножках на высоком каблуке.

Свой вечерний образ звезда дополнила солнцезащитными очками с черной оправой, маленькой сумочкой Chanel и позолоченном браслетом на правой руке. Милое ожерелье с ракушкой украшало шею звездной мамы.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Своего первенца Румер Уиллис родила 18 апреля в прошлом году, а девочку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Старшая дочь Брюса Уиллиса находится в отношениях с фронтменом инди-группы Vista Kicks Дереком Ричардом Томасом. Пара вместе с 2022 года.

В марте Деми Мур поделилась трогательным фото с бывшем мужем. Напомним, что у Брюса Уиллиса, которому недавно исполнилось 69 лет, лобно-височная деменция. Звезде "Крепкого орешка" трудно говорить. Это заболевание мозга нельзя вылечить, оно постепенно прогрессирует. Пока что у медицины нет методов лечения этой болезни.