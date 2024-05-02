Дочка хворого Брюса Вілліса похвалилася стрункою фігурою через рік після пологів (фото)

35-річна Румер стала першою, хто подарував "міцному горішку" внучку

Американська актриса, співачка та танцівниця Румер Вілліс показала, як можна швидко повернуться до стрункої фігури через рік після народження дитини. Старша дочка голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, першою подарувала батькові внучку (у дівчини ще є дві молодші сестри).

35-річна знаменитість була присутня на прем’єрі 24-го щорічного кінофестивалю в Беверлі-Хіллз у Chinese Theatre у середу, 1 травня, у Голлівуді, Каліфорнія. На захід Румер прийшла в коктейльній чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру, і блискучих босоніжках на високих підборах.

Свій вечірній образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами із чорною оправою, маленькою сумочкою Chanel та позолоченим браслетом на правій руці. Миле намисто з мушлею прикрашало шию зіркової мами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Свого первістка Румер Вілліс народила 18 квітня минулого року, а дівчинку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс. Старша дочка Брюса Вілліса перебуває у стосунках із фронтменом інді-групи Vista Kicks Дереком Річардом Томасом. Пара разом з 2022 року.

У березні Демі Мур поділилася зворушливим фото з колишнім чоловіком. Нагадаємо, що у Брюса Вілліса, якому нещодавно виповнилося 69 років, лобово-скронева деменція. Зірці "Міцного горішка" важко говорити. Це захворювання мозку не можна вилікувати, воно поступово прогресує. Поки що медицина не має методів лікування цієї хвороби.