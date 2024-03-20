Деми Мур показала трогательные фотографии с тяжелобольным Брюсом Уиллисом (фото)

Деми Мур поддерживает дружеские отношения с Брюсом Уиллисом

Известная американская актриса Деми Мур, которая недавно вызвала фурор на красной дорожке, обнародовала свежие и архивные фотографии со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом. 19 марта "крепкому орешку" исполнилось 69 лет.

На странице в Instagram Деми Мур доброжелательно обратилась к Брюсу, с которым поддерживает дружеские отношения после информации о его неизлечимой болезни. Знаменитость также показала фотографию бывшего с их тремя детьми.

Деми Мур с больным Брюсом

На одном из кадров Мур сидит на подлокотнике кресла рядом с Уиллисом. Актриса держит руку бывшего, болезнь которого кардинально изменила.

Брюс с детьми

На другой фотографии Брюс Уиллис наслаждается компанией своей первой и пока единственной внучки Луэтты.

Брюс с внучкой

Добавим. что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция. Он имеет расстройство речи. Это заболевание мозга нельзя вылечить, оно постепенно прогрессирует, соответственно, человек не может жить полноценно.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь тяжело больного Брюса Уиллиса родила ему внучку. Девочку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис, и она пока является единственной внучкой 68-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса.