Принцессе Шарлотти 9: Кейт Миддлтон поздравила дочь в соцсетях (фото)

Дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 9 лет 2 мая

Единственной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня, 2 мая, исполнилось девять лет. Праздничным фото традиционно поделилась ее мама.

На снимке принцесса Шарлотта мило улыбается. Праздничный снимок опубликовали на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"С 9-летием, принцесса Шарлотто! Спасибо за все добрые сообщения сегодня", — подписан пост. Автор кадра — Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская довольно часто фотографирует членов королевской семьи в честь особых событий.

На фото внучка Чарльза III мило улыбается и позирует на камеру. Именинница одета в синюю блузку, красный кардиган и джинсовую юбку. Длинные светлые волосы принцесса Шарлотта распустила.

Напомним, что недавно младшему сыну королевской семьи Луи исполнилось 6 лет. На странице принца и принцессы Уэльских Кейт Миддлтон также опубликовала портрет сына. На снимке наследник лежит в траве и мило улыбается камере.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Британии готовятся к похоронам больного раком короля Чарльза III. Проблемы со здоровьем Чарльза усугубили необходимость планирования его смерти, а также его наследственности.