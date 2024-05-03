Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: где и когда смотреть трансляцию

Уже 4 мая в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня

В субботу, 4 мая, перед большим церковным праздником Пасхи традиционно происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Это происходит в священном месте – Храме Гроба Господня, куда к празднику съезжаются паломники со всего мира. Это великое событие также транслируется в прямом эфире в сети.

Перед Великой субботой в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Уже в субботу утром в храм, возведенный над гробом – кувуклию, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб. Чудо Благодатного огня происходит именно на том месте, где был погребен Иисус Христос.

После того, как Гроб запечатывают, начинается церковное шествие. Иерусалимский же патриарх заходит в кувуклию читая молитву. После схождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, символизирующие количество лет земной жизни Иисуса Христа.

Благодатный огонь – знак от Господа, милость Божия для людей. Священники говорят, что он сходит для того, чтобы люди "зажигались верой". Считается, что если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Когда и где смотреть трансляцию схождения Благодатного огня

В этом году основная церемония схождения Благодатного огня начнется 4 мая в 12.30 по киевскому времени. Трансляцию схождения Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн на YouTube.

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