Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі: де і коли дивитись трансляцію

Вже 4 травня у Єрусалимі відбудеться сходження Благодатного вогню

У суботу 4 травня перед великим церковним святом Великодня традиційно відбувається сходження Благодатного вогню в Єрусалимі. Це відбувається у священному місці – Храмі Гробу Господнього, куди до свята з’їжджаються паломники з усього світу. Ця велика подія також транслюється у прямому ефірі в мережі.

Перед Великою суботою у храмі гасять усі свічки, лампади та панікадила. Вже в суботу вранці храм, зведений над труною – кувуклію, оглядають делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб Господній. Чудо Благодатного вогню відбувається саме на тому місці, де був похований Ісус Христос.

Після того, як Гроб запечатують, починається церковна хода. Єрусалимський патріарх заходить у кувуклію, читаючи молитву. Після сходження Благодатного вогню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, які символізують кількість років земного життя Ісуса Христа.

Благодатний вогонь – знак від Господа, Божа милість для людей. Священики кажуть, що він сходить для того, щоби люди "запалювалися вірою". Вважається, що якщо вогонь не зійде, це свідчить про наближення кінця світу.

Коли і де дивитись трансляцію сходження Благодатного вогню

Цього року основна церемонія сходження Благодатного вогню розпочнеться 4 травня о 12.30 за київським часом. Трансляцію сходження Благодатного вогню можна буде переглянути онлайн на YouTube.

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