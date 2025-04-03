Снег и грозы накроют Украину: погода в апреле удивит своими выходками (карта)

Актуальный прогноз погоды на несколько дней.

Погода в Украине этой весной капризна и непредсказуема. Апрель начался с дождей, а через несколько дней зеленую траву и цвет деревьев накроет еще и снег, не исключением могут быть и грозы.

Начиная с 6 апреля, в некоторых областях возможны осадки в виде снега. Об этом стало известно с карты, опубликованной Укргидрометцентром.

Погода в Украине 6 апреля

По данным синоптиков, в этот день будет снег в северных и западных регионах. Температура воздуха также снизится от -1 мороза до +5 градусов тепла.

Приблизительные данные предоставляет и сайт Ventusky. По метеорологической карте на 6 апреля прогнозируется масштабная зона осадков, которая охватит значительную часть территории Украины.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в северо-западной части страны, особенно в районах Киевской, Житомирской и Черниговской областей, где видны зелено-желтые оттенки на карте.

В западной части, включая Львовскую, Тернопольскую и Ровенскую области, прогнозируются умеренные осадки.

Погода в Украине 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, западная часть Украины будет находиться под влиянием атмосферного фронта с интенсивными осадками. Особенно сложная ситуация в районах Львовской, Тернопольской и Ровенской областей.

Зона с наибольшей концентрацией осадков охватывает Западную Украину, где на карте отчетливо видны пятна зеленого и желтого цвета, указывающие на значительное количество осадков. В области Ровно, в направлении польской границы, возможны наибольшие осадки.

Черновицкая область и приграничные территории с Румынией также пропускаются в зону с умеренными осадками.

В то же время, восточные и центральные области Украины остаются преимущественно сухими, без существенных осадков. Лишь в районе Приазовья и Крымского полуострова одна небольшая зона с надвигающейся с востока осадками.

Погода в Украине 8 апреля

А вот начиная с 8 апреля, по данным сайта Ventusky, в Украине прогнозируется значительная зона осадков, охватывающая большую часть территории страны. Особенно интенсивны в северных и северо-западных регионах, где на карте отражены зоны синего и зеленого цвета.

В западной Украине, в частности, в районах Ровно, Тернополя и Львова, прогнозируются умеренные осадки. Центральная часть страны, включая Житомир, Винницу и Киев, также находится под влиянием атмосферного фронта с осадками.

На востоке, в направлении Харькова и Полтавы, также ожидаются осадки, постепенно ослабевающие в юго-восточном направлении.

Южные регионы Украины, в частности, Одесская область и Причерноморье, остаются сухими.

На представленной метеорологической карте возможность грозы наиболее вероятна в нескольких регионах.

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