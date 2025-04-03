Снова об Украине без Украины? Спецпосланник Трампа и посол Путина встретились в Вашингтоне

Маловероятно, что можно ожидать чего-нибудь хорошего для Украины от встречи этой парочки

Специальный представитель президента США Стив Виткофф 2 апреля встретился в Вашингтоне с посланником лидера Кремля Владимира Путина, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Ради этого визита с Дмитриева даже сняли санкции.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников. По их словам, в Вашингтоне Дмитриев встретился с официальными лицами США, в том числе с большим ценителем российской пропаганды Виткоффом.

Встреча состоялась на фоне того, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство Кремлем, не желающим идти на уступки в вопросе прекращения войны. Пока непонятно, что именно обсуждал Дмитриев с американцами, однако источники предположили, что на повестке дня был вопрос Украины.

Виткофф пригласил Дмитриева посетить Вашингтон еще на прошлой неделе, а недавно Трамп заявил, что разочарован темпами переговоров по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной, после чего не исключил, что введет масштабные санкции против покупателей российской нефти. Визит Дмитриева стал первым открытым визитом российского чиновника в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом Дмитриев является одним из самых опасных для Украины людей на дипломатическом поле боя, говорят экспертно-аналитические круги. Основная причина в том, что он достаточно молод и энергичен (как для представителя российской власти), а также имеет широкие бизнес-связи в США и нашел общий язык с Виткоффом – который тоже более антиукраинский, чем проукраинский персонаж. Маловероятно, что можно ожидать чего-нибудь хорошего для Украины от встречи этой парочки.

Между тем в Белом доме начинают постепенно понимать, что планам президента США Дональда Трампа по скорому завершению войны России против Украины не суждено сбыться. При этом в Вашингтоне даже стали приходить к осознанию того, что Кремль не пойдет на соглашение о прекращении огня. В целом, Соединенные Штаты отошли от оценки того, что можно быстро заключить прекращение огня и мирное соглашение о войне в Украине, поскольку позиция российского режима остается без изменений. Сейчас в Белом доме обсуждается вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев мирного соглашения не будет и разрабатываются новые планы давления на Украину и Россию.

Недавно замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью российским пропагандистам, что Москва не планирует принимать предложения США по прекращению войны. Рябков сказал, что в предложениях нет "решения проблем", которые, согласно пропагандистским кремлевским нарративам, стали "толчком для войны". Вряд ли такая позиция России понравится Вашингтону.

Напомним, ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, но сделает это, если Владимир Путин "не справится со своей работой". Он также снова озвучил ложную цифру про якобы 350 млрд долларов военной помощи Украине, резко критиковал курс Киева на вступление в НАТО и намекнул, что Украина должна уступить для достижения мира.

Между тем, американские экономисты считают, что Трамп пока не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.