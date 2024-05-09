Стихи внуку на день рождения: красивые поздравления от бабушки и дедушки

Поздравление внуку в стихах запомнится имениннику надолго

День рождения внука — особый праздник для бабушки и дедушки. Это прекрасный повод и дополнительная возможность уделить внимание имениннику, в очередной раз показать ему свою любовь и проявить заботу.

Выразить самые теплые чувства в это особенный день помогут стихи для внука с днем рождения. Найти подходящее поздравление можно в подборке, которую составил "Телеграф". Мы постарались собрать стихи на день рождения внуку, которые порадуют именинника и сделают его личный праздник ярче.

Поздравления с днем рождения внука в стихах

Любимый наш, родной внучок,

Желаем мы добра, успеха,

Пусть этот красочный денек

Наполнят счастье, море смеха!

Пусть много преданных друзей

Тебя все время окружают,

Всегда здоров будь, не болей,

Глаза пусть радостно сияют!

Будь вечно близкими любим,

Осуществляй мечты и цели,

Во всем будь номером один,

Тебя успех ждет в каждом деле!

***

Поздравляем с днем рождения,

Внук любимый, наш герой.

Задаешь ты всем нам жару,

Не соскучишься с тобой.

Пожелать хотим здоровья,

Чтоб веселым, добрым рос,

Чтобы этот день рожденья

Много радости принес.

***

Тебе желаем, внук наш дорогой,

Чтобы всегда счастливым путь был твой.

Чтоб было все: любовь, здоровье, счастье.

И мимо проходили все напасти.

Судьбы тебе особенной, везучей,

И благ по жизни только самых лучших.

Достатка чтоб текли обильно реки,

И будь всегда хорошим человеком!

***

Желаем от счастья светиться всегда!

Пускай не коснутся беда и нужда.

Пускай не покинет надежда твой дом,

В холодное время согреет теплом.

Пусть Бог защищает тебя день и ночь.

Гони все тревоги, сомнения прочь.

Не бойся проблем, продвигайся вперед.

Пусть радость с тобою по жизни идет.

***

От бабули и дедули

Принимай-ка поздравления

Мы желаем счастья, внук,

В твой прекрасный день рождения.

Пусть все будет, как ты хочешь,

Сбудутся пусть все мечты,

Никогда не падай духом,

Первым будь по жизни ты.

Пусть здоровье будет крепким,

Нерушимым будет дух,

А проблемам все отвесить

Нужно пару оплеух.

***

Внук наш милый, поздравляем,

С днем рождения, малыш,

Нам расти всегда на радость,

Будь здоровым, наш крепыш.

Жизнь пускай счастливой будет,

Детство — ярким и прекрасным,

Небосвод судьбы пусть будет

Над тобою, мальчик, ясным.

***

Золотой ты наш внучок,

С днем рожденья поздравляем

И желаем, чтоб ты мог

Ярко жить, не унывая!

Чтобы ты счастливым был,

Самым добрым человеком,

Деда с бабушкой любил

И не забывал вовеки!

Чтоб судьба, как серпантин,

Заскучать не позволяла,

И ты всех достиг вершин,

И друзей было немало!

***

Бабушка с дедушкой в твой день рождения

Счастья желают, любимый внучок,

Пусть настигает повсюду везение,

Исполнится всё, загадать что ты смог!

В спорте, в учёбе, во всех начинаниях

Чтоб никогда поражений не знал,

И чтоб дороги успешные самые

В жизни всегда для себя выбирал!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с днем рождения куму. Душевные пожелания помогут поднять настроение имениннику.