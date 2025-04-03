Соблюдение санкций против России: Келлог рассказал, как можно проредить российский "теневой флот"

Президент США уже блокировал вражеское судоходство во время своего первого срока

Соблюдение западных санкций, введенных против России, находится на очень низком уровне. Однако эффект от этих ограничений можно усилить буквально "до предела", если взяться за дело как следует, в первую очередь атаковав российский "теневой флот", перевозящий нефть.

Об этом заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business. Он отметил, что главная проблема, которая сейчас существует по санкциям против России – это слабый контроль за соблюдением этих ограничений.

"Вы должны действительно усилить весь эффект, который дают санкции, и вы можете довести их до определенного предела. Вы говорите о российских суверенных активах. Это те 300 миллиардов долларов, которые хранятся в Бельгии. Вы можете заняться ими. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть транспортируемой по всему миру нелегальной нефти. 70% из них проходят через Балтику. Вы можете фактически закрыть его", – сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа добавил, что президент США уже блокировал вражеское судоходство во время своего первого срока, когда американские корабли фактически остановили морские поставки угля из КНДР в Китай. Для прекращения работы "теневого флота" можно использовать катера береговой охраны США и стран НАТО.

"Это крайние меры, но мы уже ввели санкции против "теневого флота" в полном объеме, так что знаем, где они находятся и откуда идут. Это те шаги, которые можно предпринять, чтобы санкции действительно начали кусаться. Следовательно, если придерживаться санкций на высоком уровне, они действительно срабатывают. Но это нужно делать. А слишком часто этого просто не делают", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Это решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это решение фактически делает невозможным покупку российской нефти европейскими странами без риска попасть под санкции США.