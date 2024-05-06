Какой сегодня, 6 мая, праздник: что можно и нельзя делать

Сегодня христиане встречают Поливальный понедельник, а в Украине отмечается День пехоты

По Светлого Христова Воскресения у православных верующих и греко-католиков наступает Пасхальная (Светлая) неделя — от самой Пасхи до следующего воскресенья или Антипасхи 12 мая. В Украине в этот день проходят Проводы — поминальный день умерших родственников. На протяжении всей недели совершаются богослужения по пасхальному чину.

Светлая седмица начинается с Поливального понедельника. Его еще называют Обливным, Мокрым или Водяным понедельником — из-за своеобразного обычая обливать водой окружающих.

Основной обычай этого праздника, как следует из его названия, заключается в обливании водой окружающих. Считается, что этот обряд приносит удачу и процветание тому, кто подвергается обливанию. По традиции, парни обливают девушек водой, а те за это дарят им красивые писанки.

Поскольку Великий пост 2024 закончился с Пасхой, сейчас уже дозволено употреблять в пищу мясо, молочные продукты. На Светлой неделе уже разрешается крестить детей, однако обряды венчания не проводятся.

Традиции и приметы на 6 мая

6 мая (19 мая по старому стилю) христиане также отмечают день праведного Иова Многострадального. Согласно преданиям наших предков, в этот день земля целебно действует на травы, зверей и человека, а также раскрывает подземные источники, из которых они могут черпать серебряным ковшом живую влагу.

Наши предки ходили босиком по утренней росе. Они верили, что роса этого дня особенно благоприятно влияет на здоровье.

Ночь теплая на Иова — огурцов будет много.

Нет росы утром — жди перемены погоды.

Утром стоит туман — осадков не будет.

На клене появились сережки — можно сажать свеклу.

Осы сооружают гнезда в открытых местах — лето будет сырым.

Что нельзя делать 6 мая

Нанимать работников — новый сотрудник окажется ленивым.

Сеять горох утром — воробьи увидят и все поклюют.

Бесцельно топтаться по росе — проблемы настанут.

Ругаться с родными и близкими — скандал приведет к большим семейным неприятностям.

Бездельничать — к проблемам со здоровьем.

Беременным гладить чужих детей – свой ребенок будет беспокойным.

У кого именины 6 мая

В этот день именины празднуют Дионисий, Михей, Иван, Василий и Денис.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

6 мая в Украине отмечают профессиональный праздник — День пехоты, который посвящен почитанию и признанию заслуг воинов, служащих в мотопехотных, горно-штурмовых, механизированных частях и подразделениях Сухопутных войск ВСУ. Также сегодня мировое сообщество встречает Международный день против диеты, День Даждьбога, День встречи с Белым Рыцарем.

В США 6 мая — Национальный день медсестёр, День без домашних заданий, День Великих озёр (Great Lakes Awareness Day), День блинчиков "Сюзетт" (National Crepe Suzette Day), День благодарности туристам (National Tourist Appreciation Day), День напитков.

В Дании сегодня отмечают День кофе, на Ямайке — День учителя, на Кипре — Праздник цветов (Анфестирия), в Болгарии — День храбрости, в Турции — Праздник встречи весны "Хедерлез", в Великобритании и Ирландии — Майский праздник (Early May Bank Holiday).

Как сообщал ранее "Телеграф", 4 мая в Иерусалиме состоялась ежегодная церемония восхождения Благодатного огня. Это священное событие в Храме Гроба Господня символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Больше фото и видео с этого события смотрите в предыдущем материале.