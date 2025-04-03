В США хотят осудить тарифную политику Трампа: Сенат готовит резолюцию

Впрочем, резолюция носит рекомендательный характер, а критиковать будут исключительно тарифы на канадские товары.

В Сенате США демократическое меньшинство намерено проголосовать за резолюцию, осуждающую политику администрации президента Трампа по тарифам против других стран. Сенаторы на фоне "Дня освобождения", объявленного Трампом, готовят соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает NBC News. Однако отмечается, что критика будет в основном "символическая", поскольку любая резолюция обычно носит рекомендательный характер, кроме этого, критиковать будут исключительно тарифы на канадские товары.

"Группа республиканцев в Сенате также намерена выступить с символической критикой введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские продукты", – говорится в сообщении.

Издание объясняет, что политику президента США не поддерживают демократы, а также представляющие штаты Мэн, Кентукки и Аляску сенаторы от Республиканской партии Сьюзен Коллинз, Рэнд Пол, Лиза Мурковски и Митч Макконнелл; эти штаты традиционно имеют очень тесные экономические и торговые связи с Канадой. Поддержки четырех сенаторов хватит для принятия резолюции при условии, что за нее проголосуют все 47 демократов в Сенате. Интересно, что осуждать тарифы против Израиля Сенат предварительно не планирует.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. Под удар попала автомобильная промышленность, а также пиво, пивные банки и алюминиевая продукция. Согласно сообщениям в Федеральном реестре, тарифные коды указывают на то, что пиво и металлическая тара объемом до 20 литров будут подвергаться 25% пошлинам на ввоз. Однако в списке нет упоминания пива в стеклянных бутылках. Считается, что эти мероприятия вступят в силу вечером в пятницу, 4 апреля.

Американский фондовый рынок очень быстро показал наглядно, что он думает о новых тарифах президента США. Фьючерсы на S&P 500 упали на 3,7%, Nasdaq 100 упали на 4,5%, а Russell 2000 упали более чем на 5%.

Был и смешной момент: Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет, а юридически это даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.