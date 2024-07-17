Пунктуальность - не их конек: знаки Зодиака, которые всегда опаздывают

Узнайте, есть ли ваш знак в списке непунктуальных

Некоторые люди просто удивляют своей пунктуальностью. Они очень дисциплинированы и всегда приходят на встречи вовремя. Но есть их полные противоположности. Даже заблаговременно выйдя из дома они умудряются опоздать. При чем опаздывают они абсолютно на все мероприятия — будь то дружеские посиделки, или ответственная встреча по работе.

Если верить прогнозу Bustle, непунктуальность характерна для 3 знаков Зодиака. Если вы строите общие планы с любым из перечисленных ниже знаков, имейте в виду, что они могут опоздать.

Овен

Люди этого знака часто перегружают себя задачами, что и приводит к хаосу. Одна встреча заканчивается в полдень, а следующая начинается в полдень, так что вероятность их опоздания составляет почти 100%.

Амбициозные Овны также часто берутся за проекты между задачами. Если у них есть свободные пять минут, они заполняют их работой по дому или поручением, и это еще больше дарит по графику.

Но когда дело доходит до вечеринок и ужинов, Овен часто намеренно опаздывает, чтобы при появлении быть окутанным вниманием.

Телец

Представители этого знака любят двигаться в своем собственном темпе, который обычно очень медленный. Они могут включать упрямство, если чувствуют, что их торопят. Также они могут замедляться, чтобы доказать свою точку зрения.

Этот земной знак не любит дискомфорт и не любит себя заставлять. В то время как другие знаки зодиака могут паниковать и суетиться при опоздании, Телец продолжит идти в своем темпе. Он примет душ, спокойно выпьет кофе и только затем отправится на встречу. Телец всегда будет опаздывать на работу или встречу как минимум на пять минут.

Стрелец

Стрельцы не любят предсказуемых графиков и поэтому они редко попадают в рутину. Они ложатся спать в неурочное время, просыпаются очень поздно и никогда не знают, где окажутся в тот или иной день.

Они опаздывают просто из-за совей забывчивости. Будь то визит к стоматологу, рабочее мероприятие или даже встреча с друзьями.

Стрелец также склонен терять вещи, такие как кошелек или телефон. Когда приходит время уходить, им сначала приходится найти потерянные предметы.

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