Лавровый лист для стирки: как работает этот лайфхак

Отвар из пряности можно использовать для замачивания посеревшей или случайно окрасившейся одежды

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Белые носки, блузки и другие светлые вещи со временем теряют первоначальный цвет. Если постирать их вместе с цветной одеждой, ткань может окраситься. Некоторые хозяйки пытаются вернуть белизну с помощью лаврового листа: готовят отвар и замачивают в нём бельё перед стиркой.

Об этом способе рассказывает издание Bydlíme útulně. Он может пригодиться, если среди белых вещей случайно оказался цветной предмет одежды и после стирки ткань стала сероватой, желтоватой или розовой.

Почему лавровый лист помогает отбеливать вещи

В лавровом листе содержатся фитонциды, дубильные вещества (танины), эфирные масла, в частности эвкалиптол и пинен, а также органические кислоты. При нагревании лавр выделяет танины – растительные вяжущие дубильные вещества.

Если одежда полиняла недавно, посторонний пигмент ещё не успел химически закрепиться в глубине волокон, он слабо держится на поверхности ткани. В горячей воде дубильные вещества лавра и органические кислоты ослабляют связь свежего постороннего красителя с тканью, частично вымывая его в воду.

Как приготовить отвар из лаврового листа

Для замачивания понадобится горсть лаврового листа. Положите его в кастрюлю, залейте большим количеством воды и кипятите около 20 минут. Затем остудите отвар.

Опустите вещи, потерявшие белизну, в остывший отвар на несколько часов или на всю ночь. Время от времени перемешивайте одежду в воде.

Перед обычной стиркой вещи нужно замочить в отваре. Если белая ткань окрасилась, сначала оставьте её в жидкости и только потом загрузите в стиральную машину.

Что делать после замачивания

Сразу после замачивания бельё ещё не станет окончательно белым. Завершите обработку повторной стиркой со средством для белых вещей.

Отвар лаврового листа используют, чтобы вернуть белым вещам цвет. Фото сгенерировано ИИ

Чтобы усилить эффект, во время стирки можно добавить пищевую соду или соль. Для осветления белья используют и уксус: он помогает удалить остатки стиральных средств и смягчить жёсткую воду.

Как не допустить окрашивания белых вещей

Белую одежду лучше стирать отдельно от цветной. Перед загрузкой проверьте вещи: одного случайно попавшего предмета другого цвета достаточно, чтобы испортить результат стирки.

Если стиральная машина позволяет, выберите программу с предварительной стиркой. Если вещи уже потеряли цвет после неудачной загрузки, описанный способ предполагает сначала замочить их в лавровом отваре, а затем постирать в машине.

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