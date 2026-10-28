Российские военные до сих пор есть в Купянске: что там происходит после операции "Велес" (карта)

Продвижение россиян под землей остановлено

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"Велес" стала третьей знаковой украинской операцией в 2026 году. Она укрепила позиции Сил обороны под Купянском (Харьковская область).

О ситуации в городе и результатах операции рассказал в телеэфире спикер Группировки объединённых сил Виктор Трегубов, сообщает "Укринформ". По его словам, в ходе "Велеса" планировалось полностью вывести из строя трубопровод, по которому враг скрытно проникал на Купянском направлении.

Что Зеленский сказал об операции "Велес"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту операцию одним из трёх успехов украинских сил за год. Первой он упомянул операцию Десантно-штурмовых войск, в ходе которой освободили более 800 квадратных километров. Второй стала операция "Вивальди" в Донецкой области: там защитники освободили более 200 квадратных километров.

"Третья операция – "Велес" от "Хартии", которая усиливает наши позиции и демонстрирует россиянам, что и под Купянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство. Я хочу поблагодарить всех наших воинов", – заявил глава государства.

Как украинские подразделения перекрыли подземный маршрут

Российские войска использовали старые газопроводы, в том числе проходящие под Осколом, чтобы обходить украинскую оборону. Небольшие группы выходили на поверхность, пытались закрепиться в лесу и продвинуться к позициям защитников Купянска.

Во время операции "Велес" украинские бойцы прошли по подземным коммуникациям более 15 километров в тылу противника. Одновременно с действиями под землёй наступали на поверхности и наносили удары беспилотниками. По итогам операции более 30 российских военных попали в плен, а потери противника превысили 100 человек.

"Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами пошли под землю. Мы предугадали действия противника и освоили тактику ведения боевых действий под землей", – объяснил командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.

В операции участвовали бригада "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", бригада беспилотных систем "Ахиллес" и подразделения ГУР, в том числе легион "Свобода России" и РДК. Группировкой командовал 2-й корпус Национальной гвардии "Хартия".

Кто остаётся в Купянске и где продолжаются атаки

По словам Трегубова, в Купянске находятся украинские военные и российские подразделения. Ранее противник проник в город через Голубовку и небольшими группами закрепился в северных районах.

"После того как один раз россияне были из Купянска фактически выбиты и после того как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и в том числе использовать трубу, они смогли инфильтрировать определенное количество – где-то несколько десятков человек – в северные районы и там закрепиться", – сообщил Трегубов.

Капитальная застройка Купянска даёт противнику укрытия и позиции. По словам Трегубова, город разрушен меньше, чем Волчанск. Он отметил, что после операции "Велес" эффективных инфильтраций российских военных в сторону Купянска больше не фиксировались.

Ситуация на Купянском направлении/Карта deepstatemap

"На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки", – сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 28 октября 2026 года.

Как сообщал "Телеграф", среди военнослужащих ВСУ нет единого мнения об обязательной мобилизации женщин. Одни считают, что она поможет изменить армию, другие указывают на риски для женщин в подразделениях. Защитницы рассказали, что думают об этом.