Похожи на вид и вкус: как прямо в магазине отличить настоящий сыр от дешевого аналога

Что искать на этикетке, почему плавление не помогает при выборе и чем отличается пищевая ценность похожих продуктов

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На магазинной полке могут лежать два похожих кусочка – сыр и сырный продукт. На вид и вкус они похожи, но состав у них разный. Выбирая, прежде всего смотрите на этикетку.

Об этом говорится в материале liza.ua.

Как делают сыр и сырный продукт

Обычный сыр делают из молока: молочный белок сворачивается и образует сырную массу. По информации Госпродпотребслужбы, в состав твёрдого сыра входят молоко, бактериальная закваска, соль и сычужный фермент. При изготовлении и созревании белки и жиры меняются, создавая характерные текстуру, аромат и вкус.

В сырном продукте часть молочных ингредиентов или все они заменены немолочными аналогами. В составе могут быть молоко, молочные белки, растительные жиры, крахмал и другие компоненты, которые придают продукту текстуру, похожую на сырную. Например, часть или весь молочный жир могут заменить растительными маслами.

Такая замена удешевляет производство, поэтому сырный продукт обычно стоит меньше сыра.

Что с белком, кальцием и солью

Пищевая ценность зависит от состава – в частности, от того, заменили ли молочные белки крахмалом или маслом. Исследование сырных продуктов, продававшихся в Словении, показало, что в проверенных образцах в среднем было значительно меньше белка и кальция, а соли – больше, чем в обычном сыре. Эти результаты относятся только к исследованным продуктам и не являются универсальным правилом для всех аналогов.

Как отличить продукты в магазине

Надёжнее всего прочитать название и состав на этикетке. Производители должны указывать, что именно продают: сыр или сырный продукт. Обратите внимание на формулировки "растительные жиры" и "заменитель молочного жира": они говорят об использовании немолочных компонентов.

Сравните содержание белка, насыщенных жиров и соли. Надписи вроде "традиционный вкус" или "премиальное качество" – маркетинговые характеристики, а не замена информации о составе.

Консистенция и способность плавиться тоже не помогут надёжно определить продукт. Некоторые заменители сыра хорошо плавятся, а некоторые натуральные сыры – почти нет. Так могут вести себя, например, недозрелый сулугуни, брынза или хорошо выдержанный пармезан.

Как отличить продукты в магазине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Плавленый сырок – тоже сырный продукт?

Не обязательно. Здесь действует тот же принцип: проверьте название и состав на упаковке.

Автор исходного текста делится субъективным предпочтением: "Совет от автора: лучше всегда покупать плавленые сырки, на которых указано, что это именно сыр, а не сырный продукт. Не знаю, как насчёт плавленых сырных продуктов, но на вкус они как резина, и им не хватает того, за что их любят ценители плавленых сырков". Это личная оценка вкуса, а не объективная характеристика качества всех таких продуктов.

Плавленый сырок. Фото: сгенерировано / ИИ

Как различается степень обработки

В приведённом сравнении сырный продукт отнесён к четвёртой группе по классификации NOVA – ультраобработанным продуктам, а традиционный твёрдый сыр – к третьей, обработанным. Это сопоставление описывает рассматриваемые категории. Переносить его на любой конкретный продукт без учёта состава и технологии изготовления не стоит.

Состав и маркировка помогают отличить натуральный сыр от сырного продукта

Как сообщал "Телеграф", название продукта, его состав, сведения о молочном жире и производителе помогают оценить покупку надёжнее, чем внешний вид куска или цена. Поэтому внимательно прочитайте список ингредиентов и проверьте, есть ли в нём растительные жиры или другие компоненты, нехарактерные для традиционного молочного сыра. Надписи "сырный продукт" и "молокосодержащий продукт" указывают на другую категорию товара. Само по себе наличие одного ингредиента не доказывает, что продукт поддельный.