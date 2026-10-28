"Новая почта" закрывает небо вместо НАТО: как работает частная ПВО и какие мемы породила

Украинцы уже шутят, что скоро собственная ПВО появится у каждого крупного бренда

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Новость о частной ПВО "Новой почты" быстро стала поводом для мемов. В соцсетях шутят, что теперь посылки будут задерживаться из-за сбитых "Шахедов", а вслед за почтовым оператором свою противовоздушную оборону могут создать "Аврора", "Эпицентр" и Roshen. Один из самых популярных сюжетов – просьба закрыть небо: в 2022 году украинцы адресовали ее НАТО, а в 2026-м неожиданно – почтовому оператору.

Пользователи Threads придумывают новые уведомления о доставке, предполагают, что ПВО появится у "Авроры" и "Эпицентра", и представляют, как сотрудники отделений внезапно становятся операторами противовоздушной обороны.

"Посылка задерживается, потому что мы ею сбиваем "Шахед""

Один из мемов обыгрывает то, как изменились ожидания украинцев за время полномасштабной войны. В 2022 году они просили НАТО закрыть небо, а теперь в шутку предлагают поручить эту задачу "Новой почте".

Мемы в сети о ПВО

Другие пользователи придумывают новые уведомления от службы доставки. Вместо привычного сообщения о задержке посылки предлагают такое: "Извините, ваша посылка задерживается в пути, потому что мы ею сбиваем "Шахед"".

Комментарии в Threads о ПВО "Новой почты"

Шутят и о сотрудниках компании. В одной из публикаций показали работника отделения, которого приняли на должность оператора, но забыли уточнить, что он будет оператором ПВО. К публикации добавили изображение щенка с растерянным выражением морды.

Мемы в соцсетях

Еще одна тема мемов – возможное распространение частной противовоздушной обороны на другие украинские компании. Пользователи предполагают, что вслед за "Новой почтой" свою ПВО могут создать "Аврора", "Эпицентр", Roshen и другие известные бренды.

Шутки в социальной сети Threads

За шутками – серьезная новость: украинский бизнес ищет дополнительные способы защитить свою инфраструктуру от российских воздушных атак.

Шутки в Threads

Что известно о ПВО "Новой почты"

О проекте рассказал совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов на Киевском международном экономическом форуме, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, компания создала собственную систему противовоздушной обороны, которая уже сбивала российские ударные беспилотники. Точное количество уничтоженных целей он не назвал.

Компания не раскрывает подробности работы системы, ссылаясь на соображения безопасности. Информация о возможностях и расположении средств ПВО может создать риски для защиты объектов.

Как работает частная ПВО в Украине

Инициатива появилась на фоне постоянных российских атак на критическую инфраструктуру, предприятия и логистические объекты. Крупным компаниям необходимо защищать склады и другие важные площадки, чтобы продолжать работу во время войны.

В Украине действует механизм привлечения частного бизнеса к противовоздушной обороне. Такие подразделения не заменяют Вооруженные силы и не работают полностью самостоятельно: они входят в общую систему ПВО и действуют под координацией Воздушных сил ВСУ. Для участия нужны подготовленный персонал и соответствующее оборудование.

По данным, опубликованным в октябре 2026 года, к проекту присоединились почти 100 компаний, которые сформировали около 50 групп ПВО. Сообщалось, что эти группы сбили более 60 воздушных целей.

Как работает частная ПВО в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сколько стоит собственная противовоздушная оборона

Создание частной ПВО требует крупных вложений. По оценкам участников рынка, развернуть такую систему можно за сумму от 20 млн гривен на один объект. Итоговая стоимость зависит от территории, оборудования, инфраструктуры и числа подготовленных специалистов.

Возможности частных подразделений ограничены: их основная задача – борьба с беспилотниками. Перехватывать баллистические ракеты они не предназначены – для этого нужны гораздо более сложные и дорогие системы.

Вячеслав Климов также говорил, что крупный бизнес может самостоятельно создавать пожарные подразделения для защиты своих объектов. По его словам, компании уже ищут в Европе пожарные машины, чтобы организовать такие службы, пишет ТСН.

История "Новой почты" показывает, как война меняет представления о роли украинского бизнеса. Пока компания защищает инфраструктуру от воздушных атак, соцсети шутят, что следующими свою ПВО могут создать "Аврора" и "Эпицентр".

Как сообщал "Телеграф", в Киеве уничтожили сортировочный центр "Новой почты". В Калиновке удар по логистическому производственному комплексу привёл к гибели сотрудника. На заводе Epicentr Ceramic Corporation разрушение производственных печей остановило производство. Эти последствия показывают, почему бизнесу важно защищать склады и логистику. Частная ПВО может стать дополнительным ответом на уязвимость таких объектов, хотя источник напрямую не связывает её с отражением этих конкретных ударов.