Дороже, чем в Киеве? Сколько стоят квартиры и аренда в популярном болгарском городе

Где дешевле купить жилье и сколько стоит аренда

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За последние два года украинцы стали одной из самых активных групп покупателей недвижимости в болгарской Варне. Они всё чаще покупают квартиры не только для отдыха, но и для постоянного проживания, сообщает Минфин.

"Телеграф" сравнил цены на квартиры в новостройках и стоимость аренды в Варне и Киеве. Рассмотрим, сколько стоит квадратный метр в разных районах обоих городов, где дороже арендовать жильё и насколько отличаются цены в зависимости от локации.

Где дороже покупать квартиру

По данным портала ЛУН, по состоянию на 28 октября 2026 года цены на квартиры в новостройках Киева существенно различаются в зависимости от района. Самым дорогим остаётся Печерский район, тогда как в других частях столицы квадратный метр может стоить почти вдвое дешевле.

Стартовые цены от застройщиков в Киеве такие:

Печерский район – 2890 долларов (примерно 131 524 грн) за кв. м;

за кв. м; Шевченковский район – 1800 долларов (81 918 грн);

Подольский район – 1570 долларов (71 451 грн);

Оболонский район – 1400 долларов (63 714 грн);

Голосеевский район – 1380 долларов (62 804 грн).

Стартовые цены от застройщиков в Киеве. Фото: ЛУН

В Варне цены на новое жильё также зависят от престижности района и близости к морю. По данным болгарского издания Blitz, в прибрежном районе Бриз квадратный метр новой квартиры стоит 1500–2000 евро (примерно 75 900–101 200 грн), а в самых престижных жилых комплексах цена достигает 2200 евро (111 320 грн).

В районе Траката новостройки предлагают по 1300–1700 евро (65 780–86 020 грн) за кв. м. При этом медианная стоимость квадратного метра в Варне составляет 1833 евро (примерно 92 750 грн), а в отдельных районах превышает 2700 евро (136 620 грн).

Цены на жилье в Варне. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Таким образом, по цене квадратного метра самые дорогие новостройки Киева могут конкурировать с престижным жильём в Варне. В то же время квартиры в районах столицы с более низкими стартовыми ценами могут обойтись дешевле, чем недвижимость в популярных прибрежных локациях Болгарии.

Аренда: где жить дешевле

На рынке аренды в обоих городах цены также существенно зависят от района. По данным ЛУН на 28 октября 2026 года, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве колеблется от 8500 грн в Деснянском районе до 32 100 грн в Печерском.

В других районах столицы цены такие:

Голосеевский район – 20 000 грн в месяц;

Подольский район – 20 000 грн;

Шевченковский район – 21 000 грн;

Печерский район – 32 100 грн;

Деснянский район – 8500 грн.

Цены на аренду в Киеве. Фото: ЛУН

В Варне статистика Imot Scanner по состоянию на 27 октября показывает медианную ставку аренды на уровне 8,7 евро (примерно 440 грн) за квадратный метр. В престижных районах цена выше, а в менее дорогих локациях можно найти более доступные варианты.

В частности, аренда квадратного метра стоит:

Святой Константин и Елена – 10,8 евро (примерно 546 грн);

Греческая махала – 10,4 евро (526 грн);

Чайка – 9,7 евро (491 грн);

Виница – 7,8 евро (395 грн);

Владислав Варненчик 1 – 7,3 евро (369 грн).

Цены на аренду в Варне. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Чтобы сравнить расходы на аренду, возьмём квартиру площадью 40 кв. м в Варне. По указанным ставкам её аренда будет стоить примерно 292–432 евро, или 14 775–21 859 грн в месяц, в зависимости от района.

Таким образом, в Киеве можно найти как значительно более дешёвое жильё, так и варианты, аренда которых будет стоить дороже, чем квартира в Варне.