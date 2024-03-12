Привет из детства: действительно ли тот самый пломбир из СССР был вкуснейшим

Традиционный пломбир стоил примерно 20 копеек.

Люди, которые определенное время жившие в СССР, часто рассказывают о "культовом" пломбире. Его ценность заключалась в том, что за невысокую стоимость покупатель получал якобы качественное мороженое без вредных добавок.

"Телеграф" решил разобраться, из чего делали пломбир и правда ли он был невероятно вкусным.

Есть утверждение, что пищевая промышленность СССР производила продукцию высокого качества и с соблюдением всех стандартов. Особенно это касалось молочной продукции и мороженого.

Среди советских граждан большой популярностью пользовались пломбиры разных сортов и торты из мороженого. Белое мороженное любили за насыщенный вкус, ведь в него входило якобы 15% молочного жира. Ореховое – за добавление поджаренных ядер орехов.

Однако на самом деле такая яркость вкуса была обусловлена далеко не натуральностью используемых ингредиентов.

В 70-х годах предприятиям практически перестал выделяться стабилизатор агар-агар (растительный заменитель желатина), и это не лучшим образом сказалось на консистенции и товарном виде продукта.

В 1980 году к стандартной рецептуре мороженого начали добавлять молоко вместо сливок, что делало его не таким жирным. После этого начали добавлять растительные и гидрогенизированные жиры. А вместо загустителя были крахмал или мука.

Это значительно удешевляло производство и позволяло удерживать цены низкими. К тому времени традиционный пломбир стоил примерно 20 копеек.

В 1990 в СССР начали завозить импортную продукцию с химическими наполнителями, а отечественное производство почти прекратилось.

Кроме прочего, Союз соревновался с Америкой по количеству изготовленного мороженого. Однако за год мог произвести только 8 000 тонн, в то время как США — 600 000.

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