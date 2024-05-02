Не купуйте навіть зі знижкою: ці антитренди не повинні бути у вашому гардеробі на літо 2024 року (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Краще позбавитися цих речей вже зараз
Деякі речі виходять із моди і можуть зіпсувати навіть найкрасивіший образ. А деякі вбрання вже стали антитрендами і краще не купувати їх, або якщо вони є у вашій шафі, позбудьтеся їх чи сховайте подалі. "Телеграф" вже розповідав, які джинси обрати на весну 2024 року, а сьогодні ділиться, які речі не варто купувати навіть зі знижкою.
Як виявилося, є п'ять головних антитрендів, які більше не в моді і вдягати їх не варто, пише Ukr.Media. До таких, наприклад, належать деякі фасони піджаків, синтетичні светри та навіть рвані джинси.
Головні антитренди нового сезону
Застарілі піджаки
Мода на піджаки швидко змінюється і щоразу купувати новий за писком цієї моди не варто. Нехай у вашому гардеробі буде пара класичного крою базових піджаків, які легко поєднуються в образах і не вимагають зайвої стилізації.
Синтетичні светри
Светри з синтетики вражають своєю дешевизною та різноманітністю. Однак, їх краще позбутися і вибрати кілька якісних кашемірових светрів, які довго зберігають товарний вигляд і легко поєднуються в образах.
Діряві джинси
Рвані і діряві джинси потроху виходять із трендів. Зараз на піку популярності більш класичні фасони без зайвих декоративних елементів і потертостей.
Чудернацькі кросівки та велосипедки
Величезні кросівки хитромудрих форм і відтінків і незграбні велосипеди виходять із моди. Їм на зміну приходять зручні та елегантні кроси, які добре поєднуються як у стилі кежуал, так і у більш святкових образах.
Занадто креативні речі
Експерименти з модою – це звичайно добре, але не цього сезону. Відмовтеся від надто яскравих та нестандартних предметів гардеробу та зосередьтеся на елегантних базових речах. Простота зараз у тренді.
Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.