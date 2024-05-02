Не купуйте навіть зі знижкою: ці антитренди не повинні бути у вашому гардеробі на літо 2024 року (фото)

Краще позбавитися цих речей вже зараз

Деякі речі виходять із моди і можуть зіпсувати навіть найкрасивіший образ. А деякі вбрання вже стали антитрендами і краще не купувати їх, або якщо вони є у вашій шафі, позбудьтеся їх чи сховайте подалі. "Телеграф" вже розповідав, які джинси обрати на весну 2024 року, а сьогодні ділиться, які речі не варто купувати навіть зі знижкою.

Як виявилося, є п'ять головних антитрендів, які більше не в моді і вдягати їх не варто, пише Ukr.Media. До таких, наприклад, належать деякі фасони піджаків, синтетичні светри та навіть рвані джинси.

Головні антитренди нового сезону

Застарілі піджаки

Мода на піджаки швидко змінюється і щоразу купувати новий за писком цієї моди не варто. Нехай у вашому гардеробі буде пара класичного крою базових піджаків, які легко поєднуються в образах і не вимагають зайвої стилізації.

Синтетичні светри

Светри з синтетики вражають своєю дешевизною та різноманітністю. Однак, їх краще позбутися і вибрати кілька якісних кашемірових светрів, які довго зберігають товарний вигляд і легко поєднуються в образах.

Діряві джинси

Рвані і діряві джинси потроху виходять із трендів. Зараз на піку популярності більш класичні фасони без зайвих декоративних елементів і потертостей.

Чудернацькі кросівки та велосипедки

Величезні кросівки хитромудрих форм і відтінків і незграбні велосипеди виходять із моди. Їм на зміну приходять зручні та елегантні кроси, які добре поєднуються як у стилі кежуал, так і у більш святкових образах.

Занадто креативні речі

Експерименти з модою – це звичайно добре, але не цього сезону. Відмовтеся від надто яскравих та нестандартних предметів гардеробу та зосередьтеся на елегантних базових речах. Простота зараз у тренді.

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.