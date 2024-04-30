Какие джинсы выбрать на весну 2024? Топ-4 самых трендовых фасонов (фото)

При выборе джинсов обратите внимание на эти 4 фасона

Джинсы — практичные универсальные штаны, которые можно стильно вплетать в весенние и летние образы. Выбирая джинсы на теплый сезон, стоит обратить внимание на некоторые самые трендовые модели и фасоны. "Телеграф" уже рассказывал о трендовых платьях на весну-лето 2024, а сегодня делится, какие джинсы будут в моде.

При выборе джинсов на теплый сезон модные эксперты рекомендуют обратить внимание на штаны с высокой посадкой, свободным силуэтом, классическим кроем и на модели рваных джинсов, пишет vikna.tv. Предлагаем познакомится с ними поближе.

Широкие джинсы свободного кроя

Этот фасон джинсов не теряет свою актуальность вот уже три сезона подряд. Такие штаны очень практичны и универсальны, они хорошо смотрятся на любой фигуре и легко сочетаются в стильных образах.

Фото: Pinterest

Джинсы клеш

Как известно, клеш — это модель штанов, силуэт которых расширяется от колена или от бедра до лодыжки. И этот фасон джинсов снова в моде, так что смело вплетайте их в свои образы. Такие джинсы хорошо сочетаются с гольфами, свитерами, кардиганами и пиджаками.

Фото: Pinterest

Прямые джинсы

Прямые джинсы хорошо подходят для офисного стиля, они хорошо сочетаются с блузками, топами, футболками и пиджаками. Эта минималистичная модель штанов станет хорошей базовой вещью в вашем гардеробе.

Фото: Pinterest

Рваные джинсы

Рваные джинсы, кажется, никогда не выходят из моды. Такой фасон будет особенно актуальным в сезоне весна-лето 2024. Джинсы с потертостями и дырками на бедрах и коленях отлично подходят для создания кэжуал-образов и хорошо сочетаются с кроссами, лоферами и балетками.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трендовые оттенки должны быть в вашем летнем гардеробе. От металлика до нежного персика и нейтрального розового.