Хотел красиво откосить от службы и поплатился: на Львовщине осудили уклониста

Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока

Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Отказ от прохождения службы он объяснил интересно.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области. По данным суда, житель Львовщины в августе 2022 прошел ВЛК. Его сочли годным к мобилизации. В мае 2023 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что он занимается волонтерством и передал в ВСУ через благотворительный фонд "Мы Украина" два автомобиля.

Он просил не отправлять его в тюрьму. Также подсудимый вину в уклонении от мобилизации признал. В суде учли тот факт, что мужчина передал ВСУ транспорт.

Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Отметим, что есть четыре основные причины, по которым гражданин может не принимать повестку. Сделать это можно в случаях, если повестку дают не по правилам и не по закону.

Причины отказа от получения повестки:

повестку вручают неустановленные лица или лица без надлежащих полномочий;

повестка выписана на имя другого человека;

пустой бланк повестки заполнялся на месте;

нарушение порядка вручения повесток.

После отказа по одной из причин руководитель ТЦК будет решать, привлекать ли этого человека к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, что женщина на Волыни оригинально "спасала" уклонявшихся. Многодетные мамы оформляли своих детей на мужчин, чтобы их не могли призвать в ряды ВСУ. Схему организовал местный житель, который вместе с другом подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.