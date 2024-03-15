Хотел красиво откосить от службы и поплатился: на Львовщине осудили уклониста
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Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока
Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации. Отказ от прохождения службы он объяснил интересно.
Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области. По данным суда, житель Львовщины в августе 2022 прошел ВЛК. Его сочли годным к мобилизации. В мае 2023 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от службы в армии.
На суде мужчина заявил, что он занимается волонтерством и передал в ВСУ через благотворительный фонд "Мы Украина" два автомобиля.
Он просил не отправлять его в тюрьму. Также подсудимый вину в уклонении от мобилизации признал. В суде учли тот факт, что мужчина передал ВСУ транспорт.
Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Отметим, что есть четыре основные причины, по которым гражданин может не принимать повестку. Сделать это можно в случаях, если повестку дают не по правилам и не по закону.
Причины отказа от получения повестки:
- повестку вручают неустановленные лица или лица без надлежащих полномочий;
- повестка выписана на имя другого человека;
- пустой бланк повестки заполнялся на месте;
- нарушение порядка вручения повесток.
После отказа по одной из причин руководитель ТЦК будет решать, привлекать ли этого человека к ответственности.
Ранее "Телеграф" писал, что женщина на Волыни оригинально "спасала" уклонявшихся. Многодетные мамы оформляли своих детей на мужчин, чтобы их не могли призвать в ряды ВСУ. Схему организовал местный житель, который вместе с другом подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.