Хотів красиво відкосити від служби і поплатився: на Львівщині засудили ухилянта

Його визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну

На Львівщині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Відмову від проходження служби він пояснив цікаво.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області. За даними суду, житель Львівщини у серпні 2022 року пройшов ВЛК. Його визнали придатним до мобілізації. У травні 2023 року чоловіку дали повістку, проте він ухилився від служби в армії.

На суді чоловік заявив, що він займається волонтерством та передав на ЗСУ через благодійний фонд "Ми Україна" два автомобілі.

Він просив не відправляти його до в'язниці. Також підсудний провину в ухиленні від мобілізації визнав. У суді врахували той факт, що чоловік передав ЗСУ транспорт.

Його визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Зазначимо, що є чотири основні причини, через які громадянин може не приймати бланк. Вчинити так можна у випадках, якщо повістку дають не за правилами й не за законом.

Причини відмовитися від отримання повістки:

повістку вручають невстановлені особи або особи без належних повноважень;

повістка виписана на ім’я іншої людини;

порожній бланк повістки заповнювався на місці;

порушення порядку вручення повісток.

Після відмови з однієї з причин керівник ТЦК вирішуватиме, чи притягувати цю людину до відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, що жінка на Волині оригінально "рятувала" ухилянтів. Багатодітні мами оформляли своїх дітей на чоловіків, щоб їх не могли призвати до лав ЗСУ. Схему організував місцевий житель, який разом із приятелем підшукував багатодітних жінок. Одного з них уже взято під варту.