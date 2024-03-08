В один бус влезло 34 уклониста: появилось эпичное видео с украино-румынской границы

Стоимость незаконного путешествия составляла 10 тысяч евро с человека

В пятницу, 8 марта, возле контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области, в 3 километрах от границы Украины и Румынии, задержали грузовой автобус Mercedes. В транспортном средстве помимо водителя находилось 34 мужчины призывного возраста, желающих незаконно пресечь границу.

Организатором незаконной переправы оказался сам водитель автобуса, который за свои услуги брал 10 тысяч евро с каждого. От всех уклонистов он получил 340 тыс. евро, о чем сообщил журналист Виталий Глагола.

Задержание проходило в рамках уголовного производства по статье 332 Уголовного кодекса. Уклонистов и организатора задержали благодаря совместной работе Службы безопасности Украины и пограничников.

За незаконную переправку лиц за границу предусмотрено лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Клиентам тоже придется ответить перед законом, но у них административная ответственность.

Отметим, что мужчины призывного возраста идут на разные уловки, чтобы сбежать со страны. Но в большинстве случаев они нерезультативны. Так, в Одесской области в последний день зимы задержали, наверное, самых эффектных и оригинальных уклонистов. Они обмотались изотермическими одеялами золотистого цвета в надежде, что это поможет остаться невидимыми для тепловизора. Но их хитрость не сработала.

Ранее в Одесской области произошел еще один курьез. Уклонист не смог сбежать в Молдову из-за волков. Он залез на дерево и сам обратился к пограничникам, чтобы его спасли. Но признание не спасет его от административной ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что клирик использовал саркофаг, чтобы вывезти уклониста за границу. К этой незаконной схеме также привлекли ребенка.