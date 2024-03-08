Нашла, куда пристроить 9 детей: на Волыни женщина оригинально "спасала" уклонистов

Женщина не сдала организаторов схемы и заявила, что переживала за "отцов" своих детей

В Луцке раскрыли новую аферу по уклонению от мобилизации. Многодетные женщины оформляли своих детей на уклониста, чтобы его не могли призвать в ряды ВСУ.

Об этом рассказали на телеканале "Аверс". Схему организовал местный житель, который вместе с приятелем подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.

Девушки получали деньги, а взамен вписывали уклонистов отцами своих детей. Смысл аферы прост — мужчину, у которого трое и больше детей, не имеют права по закону мобилизовать в ВСУ и он может выехать из Украины.

Одну из многодетных участниц схемы допросили в суде. По словам женщины, все ее дети от разных мужчин, но имя каждого их отца она вспомнить не смогла и объяснила это тем, что жила с ними так давно, что уже и не вспомнит их имен. Поэтому судья вместе с прокурором сами разбирались, кто чей отец.

Женщина уверяла суд, что с каждым из мужчин она "когда-то сожительствовала", но с началом полномасштабной войны якобы начала переживать, что кого-то из них могут отправить на фронт. Поэтому инициатива записать их официально как отцов якобы возникла у нее самостоятельно.

Те "отцы-уклонисты", которые успели выехать из Украины, якобы находятся на заработках и регулярно присылают ей деньги на содержание детей. К слову, банковских карт у многодетной матери аж три. Причем, по ее словам, финансовая помощь приходит не в гривнах, а в долларах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Львовская ОВА опубликовала список организаций, которые помогали уклонистам выезжать из Украины через систему "Шлях". Всего незаконно покинули страну почти 1800 мужчин призывного возраста.