"Золотые уклонисты": таких оригинальных нарушителей границы в Украине еще не видели (фото)

Идея была перспективной в теории, но на практике оказалась бесполезной

В Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пресечь границу Украины. Они придумали необычный способ спрятаться от тепловизора, обмотавшись золотистыми изотермическими одеялами.

Но эта уловка не сработала и все были задержаны, о чем сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). За путешествие в "золоте" каждый из уклонистов неплохо заплатил, от 3 до 8 тысяч долларов.

"Блестящий план" уклонистов провалился. Они надеялись пресечь границу Украины незамеченными. Для этих целей они использовали изотермические одеяла золотистого цвета. Их на теле зафиксировали с помощью скотча. Уклонисты считали, что это защитит от тепловизора.

Пограничники заметили мужчин и остановили их. "Золотые уклонисты" рассказали, что нашли в мессенджерах информацию об альтернативном пути в соседнюю страну. Пограничники составили на них административные протоколы.

Золотистые термоодеяла не спасли от пограничников

Ранее "Телеграф" информировал об уклонисте, который пытался сбежать в Молдову. Однако на пути ему встретились волки, и мужчина испугался. Он попросил помощи у пограничников и во всем признался.

При этом пограничники ранее предупреждали, что попытки незаконно пресечь границу опасны для здоровья. В Одесской области были зафиксированы стаи волков.