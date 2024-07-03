Сразу по трем очередям, но не на целый день: как будут отключать свет во Львове 4 июля

В облэнерго призывают не включать мощные бытовые приборы

Во Львове из-за существенного дефицита мощностей были введены почасовые графики отключения электричества у населения. При этом большие масштабы будут утром и во второй половине дня.

Об этом проинформировала пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram. Там сообщили, что отключения света происходят по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, в облэнерго отмечают, что в четверг 4 июля отключения будут:

с 00:00 до 7:00 в трех очередях;

с 07:00 до 13:00 в двух очередях;

с 13:00 до 23:00 в трех очередях;

с 23:00 до 24:00 в двух очередях.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал четыре главные причины введения более жестких графиков отключений света для украинцев. Это постоянные обстрелы, аномальная жара, снижение импорта, а также плановые и вынужденные ремонты электростанций.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, что правительство представило ряд решений, которые помогут украинцам легче пройти периоды дефицита электроэнергии.