Відразу по трьом чергах, але не на цілий день: як відключатимуть світло у Львові 4 липня

До обленерго закликають не включати потужні побутові прилади

У Львові через суттєвий дефіцит потужностей було запроваджено погодинні графіки відключення електрики у населення. При цьому великі масштаби будуть уранці та в другій половині дня.

Про це проінформувала пресслужба Львівобленерго у Telegram. Там повідомили, що відключення світла відбуваються за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Таким чином, в обленерго зазначають, що у четвер 4 липня відключення будуть:

з 00:00 до 7:00 у трьох чергах;

з 07:00 до 13:00 у двох чергах;

з 13:00 до 23:00 у трьох чергах;

з 23:00 до 24:00 у двох чергах.

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не включати потужні електроприлади, щоб запобігти вимкненням", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав чотири головні причини запровадження жорсткіших графіків відключень світла для українців. Це постійні обстріли, аномальна спека, зниження імпорту, а також планові та вимушені ремонти електростанцій.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський розповів, що уряд представив низку рішень, які допоможуть українцям легше пройти періоди дефіциту електроенергії.